"Пішли далі": російські БпЛА "Молния" тепер несуть на собі більше FPV-дронів — "Флеш" показав фото

Російські безпілотники "Молния" почали нести на собі більше FPV-дронів в український тил. Якщо раніше на таких БпЛА було помічено по одному FPV, то тепер росіяни "пішли далі".

Українські військові помітили на одному з ворожих БпЛА типу "Молния" не один, а два FPV-дрони. Про це повідомив фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 18 жовтня у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що дані про те, що російська "Молния" несе на собі FPV-дрони, вже не є новиною, адже він про це розповідав та показував раніше. Однак він зафіксував випадок, де на "Молнии" два FPV.

"Те, що БпЛА Молния носить на собі FPV, я вам давно показував і розповідав. Росіяни пішли далі і на БпЛА вже два дрони", — зазначив "Флеш".

Також він показав кадри, на яких видно, як виглядає безпілотник "Молния" з двома FPV-дронами на собі.

Відео дня

Два FPV-дрони на російському БпЛА типу "Молния" "Молния" з FPV-дроном на собі

Експерт пояснив, що на першому зображенні видно, як один FPV-дрон фіксує другий, розміщений також на одній "Молнии".

"На зображенні ви бачите, як один FPV дивиться на інший", — зазначив Сергій "Флеш".

Нагадаємо, що вперше про те, що російські БпЛА типу "Молния" почали нести на собі FPV-дрони, Сергій Бескрестнов розповідав ще 22 вересня. Також тоді експерт повідомляв, що замість бойової частини у "Молнии" з'явилися посилені акумулятори.

Що відомо про російський дрон "Молния"

Безпілотник РФ типу "Молния" виготовляється з дешевих китайських матеріалів, зокрема з пластику, фанери та пінопласту. Сам дрон коштує близько 300 доларів.

"Молния" здатна нести боєприпаси, що сягають вагою від 8 до 10 кілограмів, у тому числі протитанкові міни ТМ-62. Його швидкість сягає 70-90 км/год, а дальність ураження — 30-35 км.

Нагадаємо, 16 жовтня Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що на фронті помітили нову російську систему для боротьби з українськими дронами, яка може перехоплювати відео з безпілотників ЗСУ.

13 вересня Сергій "Флеш" також розповідав, що ЗС РФ почали застосовувати дрони типу "Молния" з оптоволокном.