ЗС РФ перехоплюють відео з дронів ЗСУ: "Флеш" розповів чим небезпечна нова система (фото)

На фронті помічено нову російську систему для боротьби з українськими безпілотниками. Вона зібрана з цивільного китайського обладнання і може або перехоплювати відео з дронів, або пригнічувати його.

Фахівець у сфері комунікацій Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував знімки апаратури. Це черговий приклад того, як росіяни адаптують закордонні компоненти для військових потреб, повідомляє експерт у своєму Telegram-каналі.

В основі пристрою лежить поворотний механізм від китайського прожектора. На нього встановлені антени, які можуть обертатися як по горизонталі, так і по вертикалі. Це дає змогу точно наводити їх на українські БПЛА.

Відомо, що система однозначно призначена для роботи з відеосигналом дронів. За зовнішнім виглядом неможливо визначити її точне призначення. Але обидва варіанти становлять серйозну загрозу.

Російська система антен з інших ракурсів Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У режимі перехоплення відео противник зможе в реальному часі бачити те саме, що й оператор БПЛА, отримуючи цінну розвідувальну інформацію. А в разі придушення обладнання "глушить" відеосигнал, створюючи перешкоди і перешкоджаючи виконанню бойових завдань.

Бескрестнов також подякував бійцям ударного підрозділу "Гунгнір" за надані фотографії.

