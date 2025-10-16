ВС РФ перехватывают видео с дронов ВСУ: "Флэш" рассказал чем опасна новая система (фото)

На фронте замечена новая российская система для борьбы с украинскими беспилотниками. Она собрана из гражданского китайского оборудования и может либо перехватывать видео с дронов, либо подавлять его.

Related video

Специалист в сфере коммуникаций Сергей "Флэш" Бескрестнов опубликовал снимки аппаратуры. Это очередной пример того, как россияне адаптируют зарубежные компоненты для военных нужд, сообщает эксперт в своем Telegram-канале.

В основе устройства лежит поворотный механизм от китайского прожектора. На него установлены антенны, которые могут вращаться как по горизонтали, так и по вертикали. Это позволяет точно наводить их на украинские БПЛА.

Известно, что система однозначно предназначена для работы с видеосигналом дронов. По внешнему виду невозможно определить ее точное предназначение. Но оба варианта представляют серьезную угрозу.

Российская система антенн с других ракурсов Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В режиме перехвата видео противник сможет в реальном времени видеть то же, что и оператор БПЛА, получая ценную разведывательную информацию. А в случае подавления оборудование "глушит" видеосигнал, создавая помехи и препятствуя выполнению боевых заданий.

Бескрестнов также поблагодарил бойцов ударного подразделения "Гунгнир" за предоставленные фотографии.

Раньше Фокус сообщал, что БПЛА противника залетают в украинский тыл на 50 км. ВС РФ совершенствуют свои барражирующие боеприпасы "Ланцет" и увеличивают расстояние, на которые те могут подлетать. Речь идет уже о 50 километрах от линии фронта.