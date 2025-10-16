БПЛА противника залетают в украинский тыл на 50 км: "Флэш" о том, что делать ВСУ (видео)

ВС РФ совершенствуют свои барражирующие боеприпасы "Ланцет" и увеличивают расстояние, на которые те могут подлетать. Речь идет уже о 50 километрах от линии фронта.

Примером может служить недавняя атака россиян на военный грузовик в Изюме Харьковской области. Видео атаки показал украинский специалист по РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он отметил, что расстояние почти в 50 километров "неприятно удивляет".

По информации Бескрестнова, обычно все происходит по одному и тому же алгоритму (причем так действуют и ВСУ, и россияне). Сначала разведывательный беспилотник фиксирует цель. Она может быть и полностью неподвижной, и просто долго стоять на одном месте или фиксироваться регулярно (например, такой целью может быть избран железнодорожный состав).

На избранную цель вылетает ударный БПЛА. Летит он не очень быстро – на дистанцию в 50 километров может уйти 40 минут, поэтому противник и предпочитает неподвижные цели (ведь за это время движимый объект может и переместиться).

Если речь все-таки о цели, которая может двигаться, то у "Ланцета" всегда есть цель-дубликат, – чтобы не зря использовать дорогостоящий боеприпас.

Говоря о выводах, которые можно сделать из атаки в Изюме, Сергей Бескрестнов подчеркивает, что зона риска увеличивается, и необходимо создавать системы оповещения военных и гражданских об угрозе БПЛА в прифронтовых зонах. Эксперт уверен, что украинские РЛС засекают полет таких беспилотников. А военную технику на опасном расстоянии до 50 км нельзя долго оставлять без движения, особенно на открытой местности. Враг не упустит шанса ударить по такому объекту своим БПЛА, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новые "Ланцеты" появились на всех фронтах в Украине. Россияне стали оснащать их антеннами нового типа, чтобы дроны могли поражать цели на большем расстоянии.

Также сообщалось, что ВСУ столкнулись с более смертоносной версией дрона "Ланцет". Ее особенность в том, что она хуже поддается отражению существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).