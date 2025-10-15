ВСУ столкнулись с более смертоносной версией дрона "Ланцет": что изменили в боеприпасе

Российские войска начали массово использовать обновленную версию ударного беспилотника “Ланцет”. Украинские источники отмечают, что новая модификация поражает цели на больших дистанциях и хуже поддается отражению существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Применение российских барражирующих боеприпасов регулярно фиксируется на фронте благодаря характерной конструкции крыла. Однако по сообщениям с передовой, последние варианты ударного дрона превосходят предыдущие по точности и живучести. Украинский специалист по РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что расчеты на линии столкновений фиксируют изменение характера угрозы

"От коллег с фронтов поступают сообщения, что привычные средства и техники РЭБ по борьбе с "Ланцетами" снизили свою эффективность. Дроны увеличили дальность атак и не всегда с ними в паре есть обычный ZALA (разведывательный дрон — ред). Наверное, это связано с появлением ланцетов нового поколения", — написал в соцсетях Бескрестнов, вероятно, указывая на возможный переход к более автономным режимам работы дрона.

Как отметили в Defence Blog, бойцы Сил обороны действительно отмечают рост числа ударов, приписываемых "Ланцетам" — в сети все чаще появляются видеозаписи успешных атак в глубине позиций. Эти материалы преимущественно публикуются в пророссийских каналах и пока не получают официального подтверждения, но все же свидетельствуют о росте их использования в боевых действиях.

Характеристики беспилотника "Ланцет" Фото: Открытые источники

Аналитики отметили, что модернизированные беспилотники демонстрируют:

увеличенный радиус действия — дроны действуют дальше, чем ранее, что позволяет им выходить за пределы зоны действия некоторых систем ПВО и РЭБ ближнего радиуса.

меньшую зависимость от целеуказателей — наблюдается снижение частоты использования разведывательных дронов ZALA в паре с "Ланцетом", что может означать улучшение навигации или автономности ударной платформы.

сложность в подавлении РЭБ — традиционные помехи оказываются менее эффективными, что вынуждает украинские подразделения перерабатывать тактику защиты и развивать новые методы противодействия.

Точные изменения в конструкции или навигационных системах Lancet остаются неясными: российские оборонные источники публично не раскрывают технические детали модернизации.

"Пока не ясно, были ли изменены навигационные системы дрона или конструкция боевой части, но способность платформы функционировать независимо — без отдельного дрона-целеуказателя — означала бы тактический сдвиг в доктрине России в отношении боеприпасов с длительным временем нахождения в воздухе", — подытожили в Defence Blog.

Напомним, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото модернизированного российского "Ланцета", оснащенного новым типом антенны. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala.