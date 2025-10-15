ЗСУ зіткнулися зі смертоноснішою версією дрона "Ланцет": що змінили в боєприпасі

Російські війська почали масово використовувати оновлену версію ударного безпілотника "Ланцет". Українські джерела зазначають, що нова модифікація вражає цілі на більших дистанціях і гірше піддається відбиттю наявними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Застосування російських баражуючих боєприпасів регулярно фіксується на фронті завдяки характерній конструкції крила. Однак за повідомленнями з передової, останні варіанти ударного дрона перевершують попередні за точністю і живучістю. Український фахівець з РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що розрахунки на лінії зіткнень фіксують зміну характеру загрози

"Від колег із фронтів надходять повідомлення, що звичні засоби й техніки РЕБ по боротьбі з "Ланцетами" знизили свою ефективність. Дрони збільшили дальність атак і не завжди з ними в парі є звичайний ZALA (розвідувальний дрон — ред). Напевно, це пов'язано з появою ланцетів нового покоління", — написав у соцмережах Безкрестнов, імовірно, вказуючи на можливий перехід до більш автономних режимів роботи дрона.

Як зазначили в Defence Blog, бійці Сил оборони справді зазначають зростання кількості ударів, які приписують "Ланцетам" — у мережі дедалі частіше з'являються відеозаписи успішних атак у глибині позицій. Ці матеріали переважно публікуються в проросійських каналах і поки що не отримують офіційного підтвердження, але все ж свідчать про зростання їхнього використання в бойових діях.

Характеристики безпілотника "Ланцет" Фото: Відкриті джерела

Аналітики зазначили, що модернізовані безпілотники демонструють:

збільшений радіус дії — дрони діють далі, ніж раніше, що дає їм змогу виходити за межі зони дії деяких систем ППО і РЕБ ближнього радіусу.

меншу залежність від цілевказівників — спостерігається зниження частоти використання розвідувальних дронів ZALA в парі з "Ланцетом", що може означати поліпшення навігації або автономності ударної платформи.

складність у придушенні РЕБ — традиційні перешкоди виявляються менш ефективними, що змушує українські підрозділи переробляти тактику захисту і розвивати нові методи протидії.

Точні зміни в конструкції або навігаційних системах Lancet залишаються незрозумілими: російські оборонні джерела публічно не розкривають технічних деталей модернізації.

"Наразі не зрозуміло, чи були змінені навігаційні системи дрона або конструкція бойової частини, але здатність платформи функціонувати незалежно — без окремого дрона-цілевказівника — означала б тактичний зсув у доктрині Росії щодо боєприпасів із тривалим часом знаходження у повітрі", — підсумували в Defence Blog.

Нагадаємо, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото модернізованого російського "Ланцета", оснащеного новим типом антени. За його словами, аналогічний пристрій росіяни встановлюють на свої розвідувальні безпілотники Zala.