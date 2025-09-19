На российском "Ланцете" заметили загадочную деталь: эксперт объяснил, что это (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать по Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет", оснащенные новым типом антенны.

Фото модернизированного российского "Ланцета" недавно опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Антенна на "Ланцет" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна на "Ланцет" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна на "Ланцет" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Вопросы вызывает надстройка над корпусом", — отметил эксперт.

Позже "Флеш" добавил, что новый элемент на "Ланцете" представляет собой антенну. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala.

"Рядом приемник-передатчик. То есть это новый тип антенны управления", — констатировал специалист по радиотехнологиям.

Напомним, российские военные начали оснащать "Ланцеты" новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки.

Фокус также сообщал, что украинские военные сбили ночью дрон "Ланцет", оснащенный тепловизионной камерой.