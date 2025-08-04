РФ модернизирует дрон "Ланцет": беспилотник получил более мощную боевую часть (видео)

Российские военные оснастили барражирующий боеприпас «Ланцет» новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки. На ударный дрон противник установил советскую противотанковую мину ПТМ-3.

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Соответствующее видео, демонстрирующее процесс снаряжения дрона, было опубликовано 3 августа пользователем Tomasz Kwasek в социальной сети X (Twitter).

Мина ПТМ-3, предназначенная для поражения как легкой, так и тяжелой бронетехники, весит 4,9 кг — это соответствует предельной полезной нагрузке дрона «Ланцет». Внутри мины находится 1,8 кг взрывчатого вещества, что превышает заряд штатной боевой части КЗ-6, применяемой в большинстве «Ланцетов» (1,5 кг).

Однако несмотря на увеличение массы заряда, эффективность нового варианта может вызывать вопросы: по открытым данным, бронепробиваемость ПТМ-3 составляет до 80 мм, в то время как КЗ-6 с зарядом ТГ-40 может достигать 200 мм при идеальных условиях. Таким образом, новая конфигурация ориентирована скорее на поражение слабозащищенных целей с увеличенным фугасным воздействием, а не на пробитие тяжелой брони.

Кратко о дронах «Ланцет»

Беспилотник «Ланцет», разработанный российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников»), относится к классу барражирующих боеприпасов. Он предназначен для поражения как стационарных, так и движущихся целей, включая легкобронированную технику, РЛС и артиллерию.

На вооружении находится несколько модификаций дрона, включая:

Ланцет-1

Дальность полета: до 40 км

Масса: около 5 кг

Полезная нагрузка: 1 кг

Продолжительность полета: до 30 минут

Ланцет-3

Дальность полета: до 40–50 км

Масса: до 12 кг

Полезная нагрузка: до 5 кг

Продолжительность полета: до 40 минут

Наведение: координатное, оптико-электронное, с элементами ИИ

Предположительно, для интеграции мины ПТМ-3 использовалась модификация «Ланцет-3», способная нести боевую часть весом до 5 кг. Такой шаг может свидетельствовать о попытке разработчиков усилить боевые возможности беспилотника, сохранив тактическую гибкость их применения.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сбили необычную версию российского дрона «Ланцет». По мнению украинских специалистов, беспилотник был оснащен видеокамерой с инфракрасной подсветкой.