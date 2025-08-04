РФ модернізує дрон "Ланцет": безпілотник отримав потужнішу бойову частину (відео)

Російські військові оснастили баражувальний боєприпас "Ланцет" новою бойовою частиною зі збільшеним зарядом вибухівки. На ударний дрон противник встановив радянську протитанкову міну ПТМ-3.

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Відповідне відео, що демонструє процес спорядження дрона, було опубліковано 3 серпня користувачем Tomasz Kwasek у соціальній мережі X (Twitter).

Міна ПТМ-3, призначена для ураження як легкої, так і важкої бронетехніки, важить 4,9 кг — це відповідає граничному корисному навантаженню дрона "Ланцет". Усередині міни міститься 1,8 кг вибухової речовини, що перевищує заряд штатної бойової частини КЗ-6, застосовуваної в більшості "Ланцетів" (1,5 кг).

Однак попри збільшення маси заряду, ефективність нового варіанту може викликати питання: за відкритими даними, бронепробивність ПТМ-3 становить до 80 мм, тоді як КЗ-6 із зарядом ТГ-40 може досягати 200 мм за ідеальних умов. Таким чином, нова конфігурація орієнтована скоріше на ураження слабозахищених цілей зі збільшеним фугасним впливом, а не на пробиття важкої броні.

Коротко про дрони "Ланцет"

Безпілотник "Ланцет", розроблений російською компанією Zala Aero Group (входить до концерну "Калашников"), належить до класу боєприпасів, що баражують. Він призначений для ураження як стаціонарних, так і рухомих цілей, включно з легкоброньованою технікою, РЛС і артилерією.

На озброєнні перебуває кілька модифікацій дрона, зокрема:

Ланцет-1

Дальність польоту: до 40 км

Маса: близько 5 кг

Корисне навантаження: 1 кг

Тривалість польоту: до 30 хвилин

Ланцет-3

Дальність польоту: до 40-50 км

Маса: до 12 кг

Корисне навантаження: до 5 кг

Тривалість польоту: до 40 хвилин

Наведення: координатне, оптико-електронне, з елементами ШІ

Імовірно, для інтеграції міни ПТМ-3 використовувалася модифікація "Ланцет-3", здатна нести бойову частину вагою до 5 кг. Такий крок може свідчити про спробу розробників посилити бойові можливості безпілотника, зберігши тактичну гнучкість їх застосування.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ збили незвичайну версію російського дрона "Ланцет". На думку українських фахівців, безпілотник був оснащений відеокамерою з інфрачервоним підсвічуванням.