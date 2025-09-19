На російському "Ланцеті" помітили загадкову деталь: експерт пояснив, що це (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали запускати по Україні баражуючі боєприпаси «Ланцет», оснащені новим типом антени.

Related video

Фото модернізованого російського "Ланцета" нещодавно опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Антена на "Ланцеті" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена на "Ланцеті" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена на "Ланцеті" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Питання викликає надбудова над корпусом", — зазначив експерт.

Важливо

В Україні збили "Шахед" на онлайн керуванні: "Флеш" вказав на цікаву деталь (фото)

Пізніше "Флеш" додав, що новий елемент на "Ланцеті" являє собою антену. За його словами, аналогічний пристрій росіяни встановлюють за свої розвідувальні безпілотники Zala.

"Поруч приймач-передавач. Тобто це новий тип антени управління", — констатував фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, російські військові почали оснащувати "Ланцети" новою бойовою частиною зі збільшеним зарядом вибухівки.

Фокус також повідомляв, що українські військові збили вночі дрон "Ланцет", оснащений тепловізійною камерою.