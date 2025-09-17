В Україні збили "Шахед" на онлайн керуванні: "Флеш" вказав на цікаву деталь (фото)

Сили оборони України перехопили російський ударний дрон «Шахед» з функцією онлайн керування. Безпілотник використовував камеру та радіомодем.

Related video

"Шахед" був збитий, коли летів атакувати важливу українську підстанцію. Фото уламків безпілотника опублікував фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Флеш" зазначив, що камера, яку можна побачити на знімках, була виготовлена в Китаї. За його словами, вона походить з того самого заводу, що й камера, нещодавно виявлена на російському безпілотнику "Гербера".

Важливо

В України з'явилися дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди" (відео)

Як пояснює експерт, режим онлайн керування дозволяє "Шахеду" вести розвідку, вражати цілі в русі, а також більш точно вибирати місця ударів. Цього разу БПЛА вдалося збити на відстані 130 кілометрів від противника.

"Зв'язок забезпечував радіомодем. Прошу не плутати з мобільним зв'язком", — написав фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, раніше Сергій "Флеш" вже показував фото "Шахеда" серії "Ъ", оснащеного камерами та функцією радіокерування, однак модеми та камери виявити не вдалося. Експерт припустив, що вони розбиваються та горять при перехопленні безпілотника.

Фокус також повідомляв, що українські фахівці дослідили реактивні дрони "Шахед" ("Герань-3") серії "У". За даними ГУР, цей безпілотник включає 45 іноземних компонентів, половина з яких вироблена у США.