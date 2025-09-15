В України з'явилися дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди" (відео)
Україна вже має дрони-перехоплювачі, здатні боротися з російськими «Шахедами», оснащеними реактивними двигунами.
Наразі Сили оборони України намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками "Шахедів". Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса у коментарі Новини.LIVE на конференції YES-2025.
Відповідаючи на питання про ефективність ураження "Шахедів" за допомогою FPV-дронів, він зазначив, що це залежить від низки факторів, таких як модель перехоплювача, навченість екіпажу та погодні умови.Важливо
Оскільки РФ почала застосовувати реактивні "Шахеди" виникла потреба дрона-перехоплювачах, здатних їх наздогнати. За словами Павла Паліси, в Україні вже є такі розробки.
"Ворог розвивається і ми на місці не стоїмо. У нас іншого варіанту немає", — сказав заступник керівника ОП.
Нагадаємо, український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що реактивні "Шахеди" стали відповіддю ворога на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів. Ворог вже застосовує ці дрони для ударів по об'єктах цивільної та комунальної інфраструктури.
Фокус також повідомляв, що одеське конструкторське бюро "Технарі" заявило про розробку власного багаторазового реактивного дрона-перехоплювача "Мангуст", здатного збивати "Шахеди".