Мобільна мережа та інтернет працюватимуть гірше: Генштаб ЗСУ назвав спосіб боротьби з "Шахедами"

Російські безпілотники можуть отримувати доступ до інтернету, потім їхні оператори коригують польоти. Генштаб ЗСУ визнав проблему і допустив обмеження 4G або 5G-інтернету під час повітряних атак.

В Україні можливе погіршення якості мобільного зв'язку під час масованих атак "Шахедами". Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов телеканалу "Новини.LIVE".

За словами військового, йдеться не про повне відключення мобільного зв'язку, а лише про можливе обмеження його якості в окремих регіонах.

"Тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Щоб моделі, які противник використовує на безпілотних апаратах, не змогли отримувати доступ до інтернету", — пояснив він.

Гнатов вважає, що такі заходи ускладнять росіянам процес використання української інфраструктури мережі для управління БПЛА і збору розвідданих.

Джерела "Суспільного" в Генштабі ЗСУ вже говорили, що військове командування не виключає вимкнення мобільної мережі та уповільнення інтернету під час повітряних тривог.

Конкретні кроки залежать від типів безпілотників, що запускаються по Україні. Якщо у дронів немає камер спостереження, швидкість інтернету в цьому разі не потрібна.

Нагадаємо, у Верховній Раді також обіцяли розглянути наявні технічні можливості, щоб можна було блокувати мобільний зв'язок під час атак ЗС РФ.

Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" повідомляв, що російські дрони підключаються до українських мобільних мереж за допомогою SIM-карток і таким чином їхні пілоти коригують польоти.