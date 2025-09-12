Вимкнення мобільної мережі та інтернету: в Україні можуть змінити способи боротьби з БПЛА, — ЗМІ

Генеральний штаб ЗСУ допускає ймовірні вимкнення мобільної мережі або значного уповільнення інтернету під час сигналів повітряних тривог.

Наразі вистачає заходів протидії використанню окупантами української мобільної мережі для навігації дронів. Про це повідомило джерело "Суспільного" в Генштабі ЗСУ.

Однак у майбутньому ситуація може змінитися і сенс у вимкненні мобільної мережі є, зауважили співрозмовники.

"Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV", — розповіли джерела.

Багато що, за їхніми словами, залежить від типів безпілотників, що запускаються по Україні. Наприклад, для БПЛА без камер не потрібна велика швидкість інтернету для передачі даних.

"А дронам із камерою потрібна високошвидкісна передача. Саме для них є сенс застосовувати обмеження мобільного зв'язку", — підсумували в Генштабі.

Крім цього, обмеження потрібні в разі масового застосування ЗС РФ дронів із SIM-картами українських мобільних операторів, додало видання NV.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, нардеп Федір Веніславський раніше говорив про розгляд технічних можливостей щодо блокування зв'язку під час повітряних тривог.

Військовий експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" зазначав, що ЗС РФ можуть використовувати мобільні мережі в Україні, щоб коригувати польоти БПЛА. За його оцінками, дрони підключаються до українських мереж за допомогою SIM-карт.

Нагадаємо, атака російських дронів по Польщі тривала близько семи годин. БПЛА залетіли з території Білорусі, заявляв глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Президент України Володимир Зеленський раніше озвучив кількість дронів-перехоплювачів для відбиття атаки "Шахедів". Співвідношення — приблизно 1:2.