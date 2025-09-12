Отключение мобильной сети и интернета: в Украине могут изменить способы борьбы с БПЛА, – СМИ

Генеральный штаб ВСУ допускает вероятные выключения мобильной сети или значительного замедления интернета во время сигналов воздушных тревог.

В настоящее время хватает мер противодействий использованию оккупантами украинской мобильной сети для навигации дронов. Об этом сообщил источник "Суспільного" в Генштабе ВСУ.

Однако в будущем ситуация может измениться и смысл в выключении мобильной сети имеется, заметили собеседники.

"Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV", — рассказали источники.

Многое, по их словам, зависит от типов запускаемых по Украине беспилотников. К примеру, для БПЛА без камер не нужна большая скорость интернета для передачи данных.

"А дронам с камерой нужна высокоскоростная передача. Именно для них есть смысл применять ограничения мобильной связи", — заключили в Генштабе.

Кроме этого, ограничения нужны в случае массового применениями ВС РФ дронов с SIM-картами украинских мобильных операторов, добавило издание NV.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Федор Вениславский ранее говорил о рассмотрении технических возможностей по блокированию связи при воздушных тревогах.

Военный эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" отмечал, что ВС РФ могут использовать мобильные сети в Украине, чтобы корректировать полеты БПЛА. По его оценкам, дроны подключаются к украинским сетям с помощью SIM-карт.

Напомним, атака российских дронов по Польше длилась около семи часов. БПЛА залетели из территории Беларуси, заявлял глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил число дронов-перехватчиков для отражения атаки "Шахедов". Соотношение — примерно 1:2.