"Шахеды" на SIM-картах: будут ли в Украине выключать мобильную связь во время атак

Власти не планируют массово отключать мобильную связь во время атак дронов Shahed, однако точечная блокировка SIM-карт на маршрутах вражеских БПЛА — вполне реальный сценарий. Фокус выяснил, действительно ли мобильная сеть может "работать" на врага и как этому помешать.

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Сейчас в Украине не планируют выключать мобильную связь во время атак дронов Shahed. Впрочем член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что все же рассматриваются технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги.

Фокус выяснял детали и рассказывает как сейчас "летают" российские дроны и поможет ли блокировка украинских SIM-карт в борьбе с "Шахедами".

Мобильная связь в Украине "работает" на врага?

По словам эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестнова, более известного под позывным "Флеш", российские силы могут использовать украинские мобильные сети для корректировки полета дронов. Существует вероятность, что дроны подключаются к украинским сетям с помощью SIM-карт и получают координаты в режиме реального времени. В связи с этим предлагается точечное отключение мобильной связи на маршрутах полета "Шахедов".

"Речь идет не о массовом отключении по всей стране, а о точечных и краткосрочных мероприятиях в узких полосах, которые совпадают с траекториями полета дронов", — объяснял эксперт.

По концепции, которая сейчас обсуждается, в случае подтвержденной атаки определенного района могут выключать мобильный интернет и связь на время прохождения дрона. Это должно усложнить навигацию для БПЛА, которые могут использовать инфраструктуру связи для передачи координат или управления.

При этом эксперты отмечают: любое вмешательство в мобильные сети — это чрезвычайно чувствительный шаг. Речь идет не только об удобстве граждан, но и о стабильной работе экстренных служб, военных и критической инфраструктуры.

Подобные практики уже применяются в России. Например, во время празднования 9 мая этого года в Москве и Подмосковье полностью отключали мобильную связь из-за угрозы атак БПЛА. Однако в Украине, где идет война на истощение и ежедневная бесперебойная коммуникация — это вопрос выживания, введение таких мер требует гораздо более взвешенного подхода.

В свою очередь Федор Вениславский в разговоре с Фокусом отметил, что вопрос отключения мобильной связи в зонах активных атак пока не имеет окончательного решения, однако активно обсуждается на уровне профильного комитета, но не отключение всей связи, а блокировка SIM-карт.

"Если такое решение будет принято, и мобильные операторы пойдут навстречу потребностям сектора безопасности и обороны, то это станет важным шагом. Ведь использование врагом украинских SIM-карт для корректировки ударов — это серьезная угроза, которую нужно решать как технически, так и юридически", — подчеркнул он.

По словам Вениславского, операторы способны идентифицировать "аномальную активность" SIM-карт — например, когда те перемещаются с необычной скоростью или по нетипичным маршрутам. В таких случаях можно предположить, что карта используется противником для наведения ударных дронов.

"Для этого уже существуют специальные алгоритмы, которые позволяют автоматически блокировать подобные SIM-карты", — добавил депутат.

Навигация "Шахедов": инерционная и спутниковая системы

Военный эксперт Павел Нарожный объясняет Фокусу: российские дроны обычно оснащены двумя системами навигации. Первая — инерционная, ее можно сравнить с детской юлой или игрушечным мотоциклом, который сохраняет направление движения благодаря вращению. Такая система позволяет ориентироваться в пространстве без внешнего сигнала, но она имеет существенную погрешность. Если дрон летит сотни километров, ошибка в определении координат может составлять несколько километров — этого достаточно, чтобы он не попал в цель.

Поэтому для корректировки курса используется спутниковая навигация — GPS, китайский Beidou или российская система ГЛОНАСС. Однако в крупных украинских городах активно работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат или подменяют сигналы спутников. В таких условиях спутниковая навигация становится недоступной или ненадежной.

"Чтобы обойти это препятствие, Россия модернизирует свои дроны с помощью CRPA-антенн — специальных антенн с несколькими приемниками. Например, 4- или 16-канальные системы позволяют определить, с какой стороны идет фальшивый сигнал, и игнорировать его, ориентируясь на настоящий сигнал с чистого участка неба. Таким образом, дрон все равно может сохранять точное позиционирование, если хотя бы часть спутниковых сигналов остается настоящей", — говорит Нарожный.

Однако в случае охраны стратегических объектов, таких как атомные электростанции, есть способ противодействия: если со всех четырех сторон разместить мощные РЭБ-системы, то "Шахед" не получит ни одного "чистого" сигнала и будет вынужден лететь только по инерции — с большой погрешностью.

Могут ли "Шахеды" использовать мобильную связь?

На этом фоне Россия, вероятно, ищет альтернативные способы навигации. Одним из них могут быть сигналы базовых станций мобильных операторов. Существует технология A-GPS (Assisted GPS), которая была разработана для ускорения "холодного старта" навигации в мобильных телефонах. Она работает на основе данных от базовых станций и подключения к интернету. Такая система может предоставить приблизительное местоположение с погрешностью в сотни метров — этого может быть достаточно для дрона, который не нуждается в идеальной точности.

"Кроме того, в теории, дроны могут собирать телеметрические данные во время полета и передавать их на сервер. Например, если один "Шахед" сбили — это может сигнализировать, что на том направлении работает эффективная система ПВО, поэтому другие дроны могут изменить маршрут. Однако пока никаких подтверждений, что "Шахеды" реально способны на такую координацию и передачу данных, нет. Это выглядит как гипотетическая возможность, которая, возможно, будет реализована в будущем", — объясняет эксперт.

Поможет ли отключение мобильной связи в борьбе с "Шахедами"

"Во-первых, полное отключение мобильной связи в регионе — это удар по экономике. Представим, что три дрона летят через Сумскую или Черниговскую область, и власть решает полностью обесточить мобильную сеть на несколько часов. Это может парализовать бизнесы, сорвать коммуникацию, и что самое главное — люди могут не получить сигнал воздушной тревоги. Во многих селах мобильная связь — единственный источник информации", — говорит Нарожный.

Во-вторых, гораздо более эффективный и точечный подход — выявлять дроны по их поведению в мобильной сети. Например, "Шахед", летящий со скоростью 200-250 км/ч, очень быстро переходит из зоны действия одной базовой станции в другую. Такая аномальная активность хорошо фиксируется мобильными операторами. Они могут автоматически обнаружить объекты, которые движутся с подозрительно высокой скоростью или необычными маршрутами, и оперативно блокировать их.

"Это технологически возможно уже сегодня: современные системы анализа трафика позволяют определить, что пользователь (или дрон) за минуту переместился на 10 км — скорость, недосягаемая для автомобиля или пешехода. В таком случае мобильная SIM-карта автоматически блокируется", — резюмирует эксперт.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап предупредил, что вскоре Россия сможет нарастить производство "Шахедов" в 2 раза. Россияне совершенствуют эти БПЛА, из-за чего статистика попаданий выросла.