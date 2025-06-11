"Шахеди" на SIM-картах: чи будуть в Україні вимикати мобільний зв'язок під час атак

Влада не планує масово вимикати мобільний зв’язок під час атак дронів Shahed, однак точкове блокування SIM-карт на маршрутах ворожих БПЛА — цілком реальний сценарій. Фокус з’ясував, чи справді мобільна мережа може "працювати" на ворога і як цьому завадити.

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Наразі в Україні не планують вимикати мобільний зв’язок під час атак дронів Shahed. Утім член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що все ж таки розглядаються технічні можливості щодо блокування зв'язку під час повітряної тривоги.

Фокус з'ясовував деталі та розповідає як зараз "літають" російські дрони та чи допоможе блокування українських SIM-карт у боротьбі з "Шахедами".

Мобільний зв'язок в Україні "працює" на ворога?

За словами експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним "Флеш", російські сили можуть використовувати українські мобільні мережі для коригування польоту дронів. Існує ймовірність, що дрони під'єднуються до українських мереж за допомогою SIM-карт та отримують координати в режимі реального часу. У зв’язку з цим пропонується точкове відключення мобільного зв’язку на маршрутах польоту "Шахедів".

"Йдеться не про масове вимкнення по всій країні, а про точкові та короткострокові заходи у вузьких смугах, які співпадають із траєкторіями польоту дронів", — пояснював експерт.

За концепцією, яка наразі обговорюється, у разі підтвердженої атаки певного району можуть вимикати мобільний інтернет і зв’язок на час проходження дрона. Це має ускладнити навігацію для БПЛА, які можуть використовувати інфраструктуру зв’язку для передачі координат або управління.

При цьому експерти наголошують: будь-яке втручання у мобільні мережі — це надзвичайно чутливий крок. Йдеться не лише про зручність громадян, а й про стабільну роботу екстрених служб, військових та критичної інфраструктури.

Подібні практики вже застосовуються у Росії. Наприклад, під час святкування 9 травня цього року в Москві та Підмосков’ї повністю вимикали мобільний зв’язок через загрозу атак БПЛА. Проте в Україні, де триває війна на виснаження і щоденна безперебійна комунікація — це питання виживання, запровадження таких заходів потребує набагато більш виваженого підходу.

Своєю чергою Федір Веніславський у розмові з Фокусом зазначив, що питання відключення мобільного зв’язку в зонах активних атак поки не має остаточного рішення, однак активно обговорюється на рівні профільного комітету, але не відключення всього зв'язку, а блокування SIM-карт.

"Якщо таке рішення буде ухвалене, і мобільні оператори підуть назустріч потребам сектору безпеки й оборони, то це стане важливим кроком. Адже використання ворогом українських SIM-карток для коригування ударів — це серйозна загроза, яку потрібно вирішувати як технічно, так і юридично", — наголосив він.

За словами Веніславського, оператори здатні ідентифікувати "аномальну активність" SIM-карт — наприклад, коли ті переміщуються з незвичною швидкістю або за нетиповими маршрутами. У таких випадках можна припустити, що картка використовується противником для наведення ударних дронів.

"Для цього вже існують спеціальні алгоритми, які дозволяють автоматично блокувати подібні SIM-карти", — додав депутат.

Навігація "Шахедів": інерційна та супутникова системи

Військовий експерт Павло Нарожний пояснює Фокусу: російські дрони зазвичай оснащені двома системами навігації. Перша — інерційна. Її можна порівняти з дитячою юлою або іграшковим мотоциклом, який зберігає напрямок руху завдяки обертанню. Така система дозволяє орієнтуватись у просторі без зовнішнього сигналу, але вона має суттєву похибку. Якщо дрон летить сотні кілометрів, помилка у визначенні координат може становити кілька кілометрів — цього достатньо, щоб він не влучив у ціль.

Тому для коригування курсу використовується супутникова навігація — GPS, китайський Beidou або російська система ГЛОНАСС. Однак у великих українських містах активно працюють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які глушать або підміняють сигнали супутників. У таких умовах супутникова навігація стає недоступною або ненадійною.

"Щоб обійти цю перешкоду, Росія модернізує свої дрони за допомогою CRPA-антен — спеціальних антен з кількома приймачами. Наприклад, 4- або 16-канальні системи дозволяють визначити, з якого боку йде фальшивий сигнал, і ігнорувати його, орієнтуючись на справжній сигнал із чистої ділянки неба. Таким чином, дрон все одно може зберігати точне позиціювання, якщо хоча б частина супутникових сигналів залишається справжньою", — каже Нарожний.

Однак у випадку охорони стратегічних об'єктів, як-от атомні електростанції, є спосіб протидії: якщо з усіх чотирьох сторін розмістити потужні РЕБ-системи, то "Шахед" не отримає жодного "чистого" сигналу і буде змушений летіти лише за інерцією — з великою похибкою.

Чи можуть "Шахеди" використовувати мобільний зв’язок?

На цьому фоні Росія, ймовірно, шукає альтернативні способи навігації. Одним із них можуть бути сигнали базових станцій мобільних операторів. Існує технологія A-GPS (Assisted GPS), яка була розроблена для прискорення "холодного старту" навігації в мобільних телефонах. Вона працює на основі даних від базових станцій і підключення до інтернету. Така система може надати приблизне місцезнаходження з похибкою у сотні метрів — цього може бути достатньо для дрона, який не потребує ідеальної точності.

"Крім того, в теорії, дрони можуть збирати телеметричні дані під час польоту та передавати їх на сервер. Наприклад, якщо один "Шахед" збили — це може сигналізувати, що на тому напрямку працює ефективна система ППО, тож інші дрони можуть змінити маршрут. Однак наразі жодних підтверджень, що "Шахеди" реально здатні на таку координацію й передачу даних, немає. Це виглядає як гіпотетична можливість, яка, можливо, буде реалізована в майбутньому", — пояснює експерт.

Чи допоможе відключення мобільного зв'язку в боротьбі з "Шахедами"

"По-перше, повне вимкнення мобільного зв’язку в регіоні — це удар по економіці. Уявімо, що три дрони летять через Сумську або Чернігівську область, і влада вирішує повністю знеструмити мобільну мережу на кілька годин. Це може паралізувати бізнеси, зірвати комунікацію, і що найголовніше — люди можуть не отримати сигнал повітряної тривоги. У багатьох селах мобільний зв’язок — єдине джерело інформації", — каже Нарожний.

По-друге, набагато ефективніший і точковий підхід — виявляти дрони за їхньою поведінкою в мобільній мережі. Наприклад, "Шахед", що летить зі швидкістю 200–250 км/год, дуже швидко переходить із зони дії однієї базової станції до іншої. Така аномальна активність добре фіксується мобільними операторами. Вони можуть автоматично виявити об'єкти, які рухаються з підозріло високою швидкістю або незвичними маршрутами, й оперативно блокувати їх.

"Це технологічно можливо вже сьогодні: сучасні системи аналізу трафіку дозволяють визначити, що користувач (або дрон) за хвилину перемістився на 10 км — швидкість, недосяжна для автомобіля або пішохода. У такому разі мобільна SIM-карта автоматично блокується", — резюмує експерт.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив, що незабаром Росія зможе наростити виробництво "Шахедів" у 2 рази. Росіяни вдосконалюють ці БПЛА, через що статистика влучень зросла.