Раніше збивали майже 100%: експерт пояснив, чому впоратися з "Шахедами" стало важче

Вже незабаром Росія зможе наростити виробництво "Шахедів" в 2 рази, а зараз росіяни експериментують над їхнім вдосконаленням, через що статистика їхніх влучань зросла.

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Про це "24 Каналу" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він, зауважив, що Росія працює над збільшенням виробництва "Шахедів", фальшивих цілей та інших дронів, а також над їхнім вдосконаленням.

Як наголосив Криволап, вже розроблено багато різних алгоритмів протидії "Шахедам". Раніше Україна збивала в середньому майже 95%-100%, через що росіяни почали вдаватися до експериментів — змінювати бойові частини, системи наведення, збільшувати кількість антен для взаємодії із навігаційними супутниками. Проти цього є свої засоби протидії, але останнім часом "Шахеди" стали влучати частіше.

"Тут Україні має системну проблему. У нас в напрямку протидії "Шахедам" фактично ніхто не відповідає. Є різні структури, органи та системи, але загальної структури, яка б вела стратегічну лінію немає. У нас збивали багато "Шахедів" силами тактичної авіації. Але потрібно було покращувати можливості", – сказав Криволап.

Він зауважив, що ці ворожі безпілотники також знищує авіація ЗСУ, але це небезпечне завдання, оскільки пілоту потрібно вирівнятися зі швидкістю "Шахеда", підійти збоку і спробувати збити. Все це відбувається на порівняно невеликих для винищувача швидкостях, через що виникає ризик зриву у плоский штопор.

"Росія і надалі буде розвивати "Шахеди". Ми не маємо стояти на місці. Окупанти вже експериментують з газотурбінними двигунами. Мобільні вогневі групи тоді не встигатимуть. Та й зараз армія дала вогневим групам пікапи, турелі та кулемети. Все інше мають брати на себе територіальні громади. Але там чомусь цього не роблять", – зазначив Криволап.

Нагадаємо, що для обстрілу території України 6 червня, яку Міноборони РФ оголосило "відплатою" за спецоперацію СБУ з різанини російської стратегічної авіації "Павутина", Росія змогла підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які були завантажені фактично по максимуму.

Під час удару 6 червня будь-хто міг побачити пуски ракет ППО, влучання ракет та дронів, падіння уламків. Невідомі особи підключились до вебкамер та вивели відео на YouTube.