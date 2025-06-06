Раньше сбивали почти 100%: эксперт объяснил, почему справиться с "Шахедами" стало труднее

Уже вскоре Россия сможет нарастить производство "Шахедов" в 2 раза, а сейчас россияне экспериментируют над их совершенствованием, из-за чего статистика их попаданий выросла.

Related video

Об этом"24 Каналу" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что Россия работает над увеличением производства "Шахедов", фальшивых целей и других дронов, а также над их совершенствованием.

Как отметил Криволап, уже разработано много различных алгоритмов противодействия "Шахедам". Ранее Украина сбивала в среднем почти 95%-100%, из-за чего россияне начали прибегать к экспериментам — менять боевые части, системы наведения, увеличивать количество антенн для взаимодействия с навигационными спутниками. Против этого есть свои средства противодействия, но в последнее время "Шахеды" стали попадать чаще.

"Здесь Украина имеет системную проблему. У нас в направлении противодействия "Шахедам" фактически никто не отвечает. Есть разные структуры, органы и системы, но общей структуры, которая бы вела стратегическую линию нет. У нас сбивали много "Шахедов" силами тактической авиации. Но нужно было улучшать возможности", — сказал Криволап.

Он отметил, что эти вражеские беспилотники также уничтожает авиация ВСУ, но это опасная задача, поскольку пилоту нужно выровняться со скоростью "Шахеда", подойти сбоку и попытаться сбить. Все это происходит на сравнительно небольших для истребителя скоростях, из-за чего возникает риск срыва в плоский штопор.

"Россия и в дальнейшем будет развивать "Шахеды". Мы не должны стоять на месте. Оккупанты уже экспериментируют с газотурбинными двигателями. Мобильные огневые группы тогда не будут успевать. Да и сейчас армия дала огневым группам пикапы, турели и пулеметы. Все остальное должны брать на себя территориальные общины. Но там почему-то этого не делают", — отметил Криволап.

Напомним, что для обстрела территории Украины 6 июня, которую Минобороны РФ объявило "возмездием" за спецоперацию СБУ по резне российской стратегической авиации "Паутина", Россия смогла поднять лишь 7 стратегических бомбардировщиков, которые были загружены фактически по максимуму.

Во время удара 6 июня любой мог увидеть пуски ракет ПВО, попадание ракет и дронов, падение обломков. Неизвестные лица подключились к вебкамерам и вывели видео на YouTube.