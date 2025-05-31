Українцям можуть вимикати мобільний зв'язок під час атак "Шахедів", — "Флеш" (відео)

В Україні обговорюють можливість тимчасового вимкнення мобільного зв'язку та інтернету під час атак "Шахедів" за траєкторією польотів ворожих безпілотних літальних апаратів, як це роблять у Росії.

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Про це український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") сказав в інтерв'ю Times of Ukraine, опублікованому 30 травня.

"Флеш" про заглушення мобільного зв'язку під час атак дронів. На відео з 12:30.

Ведуча запитала, чи можуть українські засоби радіоелектронної боротьби глушити мобільні модеми всередині ворожих дронів.

"Ці модеми працюють на тих самих частотах, що й пристрої звичайних користувачів, тому ми тоді будемо глушити і всіх користувачів навколо. Ми поки не бачимо в цьому необхідності, доки ми можемо блокувати SIM-карти та в цьому впевнені", — пояснив Бескрестнов.

Він пояснив, що зміни підходу можливі, якщо росіяни почнуть застосовувати певні нові тактики. За словами "Флеша", зараз обговорюється можливість відключення мобільного передавання даних за траєкторією польоту "Шахедів", щоб повністю позбавити їх зв'язку та можливості працювати.

"Росіяни роблять так само стосовно наших діпстрайків. Коли лунає повітряна тривога в Росії, вона вимикає іноді навіть цілком мережі. На 9 травня, коли вони боялися загрози від нас, вони повністю "тушили" весь мобільний зв'язок і весь інтернет у Москві та Підмосков'ї. Також вони часто по регіонах відключають під час наших діпстрайків мобільний зв'язок", — розповів "Флеш".

За його словами, Україна не робить так само, бо розуміє, що мобільним зв'язком користується чимало критичних інфраструктур і військових. Тому відключення — це крайній захід, до якого не вдаватимуться без гострої потреби.

В РФ під час атак дронів зникає мобільний зв'язок

Російські медіа 5 травня писали, що в Москві зник мобільний зв'язок під час репетиції військового параду до Дня перемоги.є

Напередодні параду росЗМІ писали, що в Росії 9 травня масово вимикатимуть інтернет. Рада безпеки РФ ухвалила рішення про обмеження мобільного зв'язку на близько 60% території країни, переважно в європейській частині.

21 травня російські ЗМІ повідомляли про проблеми з інтернетом через атаку дронів у Московській, Липецькій, Володимирській, Брянській областях й у Мордовській Республіці в РФ. Масштабні збої спостерігалися у найпоширеніших операторів мобільного зв'язку, найбільше — у європейські частині країни.