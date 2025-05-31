Украинцам могут выключать мобильную связь во время атак "Шахедов", — "Флеш" (видео)

В Украине обсуждают возможность временного отключения мобильной связи и интернета во время атак "Шахедов" по траектории полетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, как это делают в России.

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Об этом украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") сказал в интервью Times of Ukraine, опубликованном 30 мая.

"Флеш" о заглушении мобильной связи во время атак дронов. На видео с 12:30.

Ведущая спросила, могут ли украинские средства радиоэлектронной борьбы глушить мобильные модемы внутри вражеских дронов.

"Эти модемы работают на тех же частотах, что и устройства обычных пользователей, поэтому мы тогда будем глушить и всех пользователей вокруг. Мы пока не видим в этом необходимости, пока мы можем блокировать SIM-карты и в этом уверены", — пояснил Бескрестнов.

Он пояснил, что изменения подхода возможны, если россияне начнут применять определенные новые тактики. По словам "Флеша", сейчас обсуждается возможность отключения мобильной передачи данных по траектории полета "Шахедов", чтобы полностью лишить их связи и возможности работать.

"Россияне делают так же по отношению к нашим дипстрайкам. Когда раздается воздушная тревога в России, она выключает иногда даже целиком сети. На 9 мая, когда они боялись угрозы от нас, они полностью "тушили" всю мобильную связь и весь интернет в Москве и Подмосковье. Также они часто по регионам отключают во время наших дипстрайков мобильную связь", — рассказал "Флеш".

По его словам, Украина не делает так же, потому что понимает, что мобильной связью пользуется немало критических инфраструктур и военных. Поэтому отключение — это крайняя мера, к которой не будут прибегать без острой необходимости.

В РФ во время атак дронов пропадает мобильная связь

Российские медиа 5 мая писали, что в Москве пропала мобильная связь во время репетиции военного парада ко Дню победы.

Накануне парада росСМИ писали, что в России 9 мая массово будут отключать интернет. Совет безопасности РФ принял решение об ограничении мобильной связи на около 60% территории страны, преимущественно в европейской части.

21 мая российские СМИ сообщали о проблемах с интернетом из-за атаки дронов в Московской, Липецкой, Владимирской, Брянской областях и в Мордовской Республике в РФ. Масштабные сбои наблюдались у самых распространенных операторов мобильной связи, больше всего — в европейские части страны.