В России 9 мая массово отключают интернет: ограничения охватят 60% территории страны, — росСМИ

Впервые в новейшей истории России власти введут масштабные ограничения мобильного интернета — доступ будет существенно ограничен на более 60% территории страны, преимущественно в ее европейской части. Соответствующее решение принял Совет безопасности РФ, а внедрять его будет Роскомнадзор. Новые ограничения начнут действовать уже 9 мая.

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Об этом пишет Faridaily со ссылкой на источники в крупнейших мобильных операторах РФ.

IT-эксперты называют это решение беспрецедентным и предупреждают о серьезных перебоях в работе ключевых цифровых сервисов. В условиях, когда в современной России многие сферы жизни — от онлайн-торговли до логистики — зависят от стабильного интернета, такие ограничения могут повлечь за собой настоящий коллапс.

Вследствие отключения интернета может остановится работа:

сервисов такси (Yandex Go, Citymobil),

доставки (Delivery Club, Samokat),

онлайн-магазинов и платежных систем,

банковских мобильных приложений,

госуслуг (Дія-аналог — "Госуслуги"),

мессенджеров и соцсетей,

GPS-сервисов и карты.

Интернет-ограничения, которые планируют в России, фактически приравнивают ее к авторитарным режимам — таким как Иран, Узбекистан или Таджикистан, где подобные меры уже применяли во время протестов или кризисов. Масштаб блокировки ставит РФ в один ряд со странами, использующими цифровую изоляцию как инструмент контроля.

Недавно в столице Казахстана во время военного парада, посвященного 80-летию победы, беспилотник поднялся на высоту примерно 20 этажа жилого дома. Через громкоговоритель он призвал жителей покинуть балконы и окна для их безопасности.

Ранее жители Москвы массово жаловались на сбой работы мобильных операторов. Выяснилось, что россиян лишили связи из-за репетиции военного парада.