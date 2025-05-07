"Закройте окно": в Астане дрон подлетел на 20-й этаж и приказал не снимать военный парад (видео)

Беспилотник поднялся на уровень 20-го этажа жилого дома и попросил местных жителей "отойти в целях безопасности". В столице Казахстана проходил парад по случаю 80-летия победы.

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Ролик с беспилотником в столице Казахстана показало казахское издание Astanovka98 в Instagram.

Автор видео подчеркнула, что дрон подлетел на уровне 20 этажа.

"Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно и отойти в целях вашей безопасности", — слышно озвучиваемое дроном послание.

В ответ женщина выполнила требования БПЛА и закрыла окно, перестав снимать происходящее.

Газета "Ак Жайык" отмечает, что перед началом военного парада 7 мая в Астане дроны действительно предупреждали жителей домов, расположенных рядом с площадью Независимости.

Такую меру приняли для обеспечения безопасности граждан на масштабном мероприятии. В параде участвовали более 4 тысяч военных — представители всех видов войск армии Казахстана.

Парад в Казахстане 7 мая: как проходило событие?

Парад, приуроченный к 80-летию победы и дню защитника отечества, состоялся 7 мая на главной площади Независимости в Астане.

На параде в Астане присутствовали тысячи зрителей

Это был первый с 2017 года военный парад, на котором присутствовали тысячи зрителей, включая руководство страны и лично президент Касым-Жомарт Токаев. Были также иностранные гости и ветераны. Среди почетных гостей — генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

В параде приняли участие свыше четырех тысяч человек, более 200 единиц специальной и боевой техники, а также 66 самолетов и вертолетов.

Напомним, в России ограничат мобильную связь во время проведения парада ко дню победы. В Кремле заявили, что нужно учитывать "опасное соседство".

Российские СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара ракетой "Орешник". Это произойдет в случае атак ВСУ по Москве в день победы.