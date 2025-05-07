Из-за "опасных соседей": в РФ ограничат мобильную связь на День победы

Мобильную связь на территории России во время проведения парадов ко Дню победы ограничат из-за "опасных соседей".

Related video

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет российское издание "Ведомости".

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина призвал россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям в работе связи с 7 по 9 мая.

"Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне", — сказал Песков во время брифинга.

Представитель Кремля напомнил, что Россия должна учитывать "опасное соседство". В связи с этим в течение всех дней, когда в столице РФ будут мероприятия ко Дню победы, ожидаются временные ограничения в работе мобильного интернета.

Накануне, 6 мая, мэрия Москвы предупредила жителей столицы о вероятных сбоях при использовании мобильного интернета с 7 по 9 мая в связи с "обеспечением безопасности" проведения парада.

Кроме того, предложение россиян о перемирии остается актуальным.

Путин объявил перемирие на День победы

28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин заявил о перемирии в войне, которое якобы будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. Киев отверг предложение российской стороны.

По данным источников Baza, в столице РФ во время проведения парада ожидают и другие "возможные серьезные провокации со стороны Украины и готовятся к ответу".

Напомним, россияне могут устроить теракты во время парадов "от имени Украины". На фоне этого Путин дал приказ выбрать цели в Киеве для поражения "Орешником".

Также Фокус писал о том, что 6 мая из российского плена вернули Даниила Черняева. Украинец в РФ вышивал вражеский флаг и носил кепку с символом оккупантов.