Через "небезпечних сусідів": в РФ обмежать мобільний звʼязок на День перемоги

Мобільний зв'язок на території Росії під час проведення парадів до Дня перемоги обмежать через "небезпечних сусідів".

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Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російське видання "Ведомости".

Прессекретар російського президента Володимира Путіна закликав росіян з розумінням ставитись до можливих обмежень у роботі зв'язку з 7 по 9 травня.

"Це не збої, це обмеження у роботі мобільного інтернету зі зрозумілих причин. І, звичайно, тут потрібно абсолютно з розумінням до цього ставитись. Ми всі з вами, як москвичі, як жителі міста, звичайно ж, хочемо, щоб це славне свято Перемоги було відзначене на належному рівні", – сказав Пєсков під час брифінгу.

Речник Кремля нагадав, що Росія має враховувати "небезпечне сусідство". У зв'язку з цим протягом усіх днів, коли в столиці РФ будуть заходи до Дня перемоги, очікуються тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету.

Напередодні, 6 травня, мерія Москви попередила мешканців столиці про ймовірні збої при використанні мобільного інтернету з 7 по 9 травня у зв'язку із "забезпеченням безпеки" проведення параду.

Окрім того, пропозиція росіян щодо перемир'я залишається актуальною.

Путін оголосив перемирʼя на День перемоги

28 квітня пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін заявив про перемирʼя у війні, яке начебто діятиме з півночі з 7 на 8 травня і до півночі з 10 на 11 травня. Київ відкинув пропозицію російської сторони.

За даними джерел Baza, у столиці РФ під час проведення параду очікують й інші "можливі серйозні провокації з боку України та готуються до відповіді".

Нагадаємо, росіяни можуть влаштувати теракти під час парадів "від імені України". На фоні цього Путін дав наказ обрати цілі в Києві для ураження "Орешником".

Також Фокус писав про те, що 6 травня з російського полону повернули Данила Черняєва. Українець в РФ вишивав ворожий прапор та носив кепку із символом окупантів.