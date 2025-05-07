"Закрийте вікно": в Астані дрон підлетів на 20-й поверх і наказав не знімати військовий парад (відео)

Безпілотник піднявся на рівень 20-го поверху житлового будинку і попросив місцевих жителів "відійти з метою безпеки". У столиці Казахстану проходив парад з нагоди 80-річчя перемоги.

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Ролик із безпілотником у столиці Казахстану показало казахське видання Astanovka98 в Instagram.

Авторка відео підкреслила, що дрон підлетів на рівні 20 поверху.

"Шановні жителі! Просимо вас закрити вікно і відійти з метою вашої безпеки", — чути озвучуване дроном послання.

У відповідь жінка виконала вимоги БПЛА і закрила вікно, переставши знімати те, що відбувається.

Газета "Ак Жайик" зазначає, що перед початком військового параду 7 травня в Астані дрони справді попереджали мешканців будинків, розташованих поруч із площею Незалежності.

Такий захід ухвалили для забезпечення безпеки громадян на масштабному заході. У параді брали участь понад 4 тисячі військових — представники всіх видів військ армії Казахстану.

Парад у Казахстані 7 травня: як проходила подія?

Парад, приурочений до 80-річчя перемоги і дня захисника вітчизни, відбувся 7 травня на головній площі Незалежності в Астані.

На параді в Астані були присутні тисячі глядачів

Це був перший з 2017 року військовий парад, на якому були присутні тисячі глядачів, включно з керівництвом країни та особисто президентом Касим-Жомарт Токаєвим. Були також іноземні гості та ветерани. Серед почесних гостей — генеральний секретар ЦК Компартії В'єтнаму То Лам.

У параді взяли участь понад чотири тисячі осіб, понад 200 одиниць спеціальної та бойової техніки, а також 66 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, у Росії обмежать мобільний зв'язок під час проведення параду до дня перемоги. У Кремлі заявили, що потрібно враховувати "небезпечне сусідство".

Російські ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару ракетою "Орешник". Це станеться в разі атак ЗСУ по Москві в день перемоги.