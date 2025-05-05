Россияне готовятся к параду на 9 мая: в Москве пропала мобильная связь (скриншоты)

Жители столицы РФ начали массово жаловаться на сбой работы операторов. Выяснилось, что россиян лишили связи из-за репетиции военного парада.

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О масштабном сбое 5 мая сообщили в российском медиа Baza.

На отсутствие сети пожаловались пользователи операторов "Билайн", "Мегафон" и МТС. Портал для мониторинга сбоев также зафиксировал резкое увеличение жалоб на целый ряд мобильных операторов.

Данные о жалобах на работу мобильных операторов Фото: Baza

В медиа "Осторожно, новости" объяснили, что 5 мая над Москвой проводят репетицию воздушной части парада ко Дню победы. Местные рассказали, что связь пропала, когда именно стартовало мероприятие.

"По всей Москве умерла мобильная связь, у всех операторов", — пожаловались россияне.

Вскоре стало известно, что пользователям разослали сообщение от РСЧС (Российской системы чрезвычайных оповещений).

"Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", — говорится в нем.

Сообщение, которое получают россияне Фото: Скриншот

Оператор "Билайн" в комментарии "РИА Новости" подтвердил, что мобильная связь в Москве может работать с перебоями. При этом в компании заверили, что причины от них не зависят.

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа к интернету", — добавили в "Билайн".

В то же время российская оккупационная власть заявила, что отказалась от проведения парада на 9 мая в Крыму. Причина такого решения не уточняется.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать гостям Кремля из других стран безопасность во время пребывания на параде в Москве. По его словам, Киев не ответственен за то, что происходит в РФ.

Несмотря на предупреждение Зеленского на 9 мая в Москву собрался лидер КНР Си Цзиньпин. Он планирует провести в столице страны-агрессора четыре дня.