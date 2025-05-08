У Росії 9 травня масово вимикають інтернет: обмеження охоплять 60% території країни, — росЗМІ
Вперше в новітній історії Росії влада запровадить масштабні обмеження мобільного інтернету — доступ буде суттєво обмежено на понад 60% території країни, переважно в її європейській частині. Відповідне рішення ухвалила Рада безпеки РФ, а впроваджуватиме його Роскомнадзор. Нові обмеження почнуть діяти вже 9 травня.
Про це пише Faridaily з посиланням на джерела в найбільших мобільних операторах РФ.
IT-експерти називають це рішення безпрецедентним і попереджають про серйозні перебої в роботі ключових цифрових сервісів. В умовах, коли в сучасній Росії багато сфер життя — від онлайн-торгівлі до логістики — залежать від стабільного інтернету, такі обмеження можуть спричинити справжній колапс.
Внаслідок відключення інтернету може зупиниться робота:
- сервісів таксі (Yandex Go, Citymobil),
- доставки (Delivery Club, Samokat),
- онлайн-магазинів і платіжних систем,
- банківських мобільних застосунків,
- держпослуг (Дія-аналог – "Госуслуги"),
- месенджерів і соцмереж,
- GPS-сервісів і карти.
Інтернет-обмеження, які планують у Росії, фактично прирівнюють її до авторитарних режимів — таких як Іран, Узбекистан чи Таджикистан, де подібні заходи вже застосовували під час протестів або криз. Масштаб блокування ставить РФ у один ряд із країнами, що використовують цифрову ізоляцію як інструмент контролю.
Нещодавно в столиці Казахстану під час військового параду, присвяченого 80-річчю перемоги, безпілотник піднявся на висоту приблизно 20 поверху житлового будинку. Через гучномовець він закликав мешканців залишити балкони й вікна задля їхньої безпеки.
Раніше мешканці Москви масово скаржились на збій роботи мобільних операторів. З’ясувалось, що росіян позбавили зв’язку через репетицію військового параду.