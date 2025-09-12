БПЛА прилетели из Беларуси: РФ специально атаковала Польшу с воздуха, — Сикорский

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши длилось около семи часов и стало "моментом истины", считает глава МИД страны.

Налет дронов не был случайностью, аппараты залетели не из Украины, а из территории Беларуси. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам визита в Украину.

"Это не было случайностью. Те, кто говорит об украинской провокации, находятся под влиянием российской пропаганды", — заметил министр.

Сикорский отмечает, что в таких ситуациях важно не распространять фейки и не помогать Кремлю.

"Мы уверены, что это были российские дроны и российская операция", — подчеркнул он.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 12 сентября провел встречу с Cикорским и назвал ее содержательной.

"Передали делегации [Польши] последние данные о преднамеренной атаке "Шахедами" на Польшу. Обсудили возможности сотрудничества для перехвата воздушных целей", — поделился он результатами встречи.

Украина, по его заверению, готова делиться с союзниками опытом борьбы с беспилотниками, обмениваться технологиями и запускать совместные предприятия. Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, включая баллистические ракеты, подытожил он.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ говорили, что БПЛА россиян летели к Польше двумя группами, а их системы наведения были устойчивы к влиянию средств РЭБ.

Фокус уже писал, Польша хотела отправить военных в Украину, чтобы их научили сбивать дроны. Впоследствии Министерство обороны Польши решило проводить все учения в самой Польше.