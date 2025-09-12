БПЛА прилетіли з Білорусі: РФ спеціально атакувала Польщу з повітря, — Сікорський

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі тривало близько семи годин і стало "моментом істини", вважає глава МЗС країни.

Наліт дронів не був випадковістю, апарати залетіли не з України, а з території Білорусі. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський за підсумками візиту в Україну.

"Це не було випадковістю. Ті, хто говорить про українську провокацію, перебувають під впливом російської пропаганди", — зауважив міністр.

Сікорський зазначає, що в таких ситуаціях важливо не поширювати фейки і не допомагати Кремлю.

"Ми впевнені, що це були російські дрони і російська операція", — підкреслив він.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 12 вересня провів зустріч із Сікорським і назвав її змістовною.

"Передали делегації [Польщі] останні дані про навмисну атаку "Шахедами" на Польщу. Обговорили можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей", — поділився він результатами зустрічі.

Україна, за його запевненням, готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками, обмінюватися технологіями і запускати спільні підприємства. Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів і далекобійних засобів, включно з балістичними ракетами, підсумував він.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ говорили, що БПЛА росіян летіли до Польщі двома групами, а їхні системи наведення були стійкі до впливу засобів РЕБ.

Фокус уже писав, Польща хотіла відправити військових в Україну, щоб їх навчили збивати дрони. Згодом Міністерство оборони Польщі вирішило проводити всі навчання в самій Польщі.