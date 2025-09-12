"Шахеди" долетіли за SIM-картами: РФ спеціально направила дрони в Польщу, — ЗМІ

Російські БПЛА летіли двома групами без маневрів прямо до кордону України з Польщею, їхні системи наведення були стійкі до РЕБ.

Війська Росії спеціально направили частину ударних дронів до Польщі під час масованої повітряної атаки по Україні 10 вересня. Про це повідомили джерела "Суспільного" в Генеральному штабі ЗСУ.

Співрозмовники помітили, що російські БПЛА летіли двома групами без маневрів прямо до кордону України з Польщею. Перша група йшла через територію України, а друга — через Білорусь.

У Генштабу є програмний продукт, який дає змогу стежити за польотом БПЛА, додало джерело.

"Ми не бачимо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби. Ймовірно, їхні системи наведення були побудовані з використанням систем стійких до впливу РЕБ. БПЛА рухалися прямо. Я вважаю, що це "Шахеди" долетіли до Польщі", — пояснив співрозмовник мовника.

Джерело підтвердило інформацію, що в безпілотниках, які залетіли в Польщу, були SIM-карти.

Тим часом лідер ультраправої польської партії "Конфедерація" Януш Корвін-Мікке звинуватив Україну в ударах дронами по Польщі. Політик сказав, що дальність польоту "Гербера" до 600 км, саме з цієї причини їх "запустили з України".

На його переконання, напад могли спланувати "за наказом польської влади, яка вирішила розпочати Третю світову війну".

Нагадаємо, після прильоту дронів 10 вересня Польща вирішила посилити свої засоби ППО і застосувала статтю 4 Статуту НАТО про консультації з союзниками.

Ефективність ППО країн-членів НАТО виявилася в 5-6 разів нижчою, ніж в України. Винищувачі F-16 і F-35, а також ЗРК Patriot запускали дорогі ракети, але збили лише 3-4 дрони з 19-23.