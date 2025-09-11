Дайте нам "стіну дронів": Польща запросила у НАТО додаткові засоби ППО

Польща звернулася до союзників по НАТО з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками після того, як російські дрони порушили її повітряний простір.

Після інциденту з російськими безпілотниками Польща застосувала статтю 4 Статуту НАТО, ініціювавши консультації союзників, і звернулася з офіційним запитом на додаткову військову допомогу, включно із системами Patriot і технологіями боротьби з дронами. Про це повідомило агентство Bloomberg, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, такий захід не виглядає надлишковим, оскільки російські БПЛА — не єдина загроза з боку Москви.

"Нам потрібні системи Patriot, тому що безпілотники — не єдина форма загрози, яка походить від Росії щодо нашого повітряного простору. Нам також потрібна антидронна стіна", — заявив польський міністр.

Тим часом союзникам може бути складно поставити більш сучасні системи ППО, такі як Patriot. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Пльотнер зазначив, що ці комплекси "зараз ефективніше розміщувати в Україні", але запевнив, що Німеччина "не ухиляється від своєї відповідальності за захист НАТО".

А міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який назвав інцидент із дронами "небезпечним і безрозсудним" ходом Кремля, заявив про готовність британського уряду розглянути запит Варшави.

Зі свого боку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережах, що він обговорив з європейськими лідерами, зокрема й з президентом України Володимиром Зеленським, питання про конкретну підтримку протиповітряної оборони країни.

Наліт російських дронів на Польщу: що сталося

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, однак частина безпілотників зайшла на територію Польщі. Уперше за час війни польські військові змушені були застосувати авіацію та системи ППО для знищення цілей над своєю територією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що дрони прилетіли не з України, а безпосередньо з території Білорусі, що робить цей випадок "набагато небезпечнішим, ніж усі попередні провокації".

На тлі атаки польська влада тимчасово закрила чотири аеропорти, а сили територіальної оборони повідомили, що можуть скоротити час явки резервістів у східних воєводствах.