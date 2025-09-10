Підготовка до Третьої світової: з якою метою РФ атакувала Польщу дронами, — Храпчинський (відео)

Нічна атака російських безпілотників територією Польщі могла бути спрямована не тільки проти інфраструктури України, а й на перевірку можливостей польської протиповітряної оборони. Деякі БПЛА заходили з території Білорусі, що може свідчити про підготовку цієї країни як майданчика для агресії РФ.

Під час повітряного нальоту частина безпілотників заходила в Польщу з напрямків, близьких до кордону з Білоруссю, що може свідчити про спробу Кремля перевірити східні фланги НАТО. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив колишній офіцер повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Водночас експерт підкреслив, що на території Білорусі активно відновлюються аеродроми, склади озброєнь і виробничі потужності. Усе це, за його словами, підтверджує загрозу використання Білорусі як плацдарму для можливої ескалації проти Європи.

"Я думаю, що ні для кого не секрет, що світ готується, принаймні ми розуміємо це, що готується до Третьої світової війни, і це видно по об'єднанню країн Китай, Корея, Росія, Іран, Індія... Тобто ми бачимо формування певної сили, яка передбачає можливе застосування зброї вже безпосередньо по Європі. Тому хотілося б адекватної реакції з боку НАТО і Європи", — наголосив аналітик.

За його словами, відповіддю Європи має стати не тільки посилення окремих польських кордонів, а й відновлення ініціативи "Небесний щит Європи". Мова, на його думку, має йти про спільне закриття повітряного простору над західною частиною України європейськими силами. Це дасть змогу розподілити ресурси та посилити захист від масованих атак дронів.

Також Храпчинський зазначив, що на сьогодні можна спостерігати фрагментовану Європу — це країни, які окремо заявляють про допомогу Україні. Але вони не об'єднуються, щоб завдати рішучого удару по російській агресії. Але ж ідеться не тільки про Україну, а про запобігання початку Третьої світової війни.

Російські БПЛА в Польщі: деталі інциденту

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російські БПЛА кілька разів порушили повітряний простір Польщі. У відповідь на дії Збройних сил РФ влада країни підняла F-16, активувала засоби ППО і тимчасово закрила аеропорти.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав порушення повітряного простору країни під час нічного нападу РФ на Україну "масштабною провокацією" і скликав екстрене засідання уряду.

Зі свого боку російська сторона відмовилася коментувати інцидент. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков за звичаєм переадресував питання про атаку російських БПЛА на Польщу до Міністерства оборони РФ, а там заявили, що атакувати цілі в Польщі "не планували".