Можуть розмістити "Орешник": під Мінськом будують секретну військову базу (супутникові знімки)

Білорусь будує новий військовий об'єкт площею у 280 футбольних полів на базі Слуцького 306-го ракетного полку стратегічного призначення. Імовірно, на базі розмістять російський комплекс "Орешник".

Related video

Білорусь будує новий військовий об'єкт стратегічного значення для військ Росії. Будівництво на півдні Мінська поблизу села Павлівка помітили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо.Свобода), проаналізувавши знімки із супутника Planet Labs.

Роботи розпочалися в червні 2024 року і зараз площа будівельного майданчика вже понад 2 кв. кілометри — приблизно 280 футбольних полів. Експерти впевнені, що саме тут з'явиться російський комплекс для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орешник".

Журналісти створили карти нових і модернізованих старих військових баз Білорусі, які використовуватимуть під час спільних із Росією навчань "Запад-2025" із 12 до 16 вересня.

Колишня радянська база "Військовий табір №25 "Павлівка" відновлюється

Територія під "Орешник", за даними проєкту, це колишня радянська військова база "Військовий табір №25 "Павлівка". На ній розташовувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, на озброєнні якого були радянські балістичні ракети середньої дальності Р-12, а також мобільні ракетні комплекси "Піонер" і "Тополя".

У 1993 році Білорусь приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цього ж року Слуцький 306-й полк зняли з бойового чергування, перевели в Росію і розформували. Сама база була повністю зруйнована, але збереглися укріплення, ракетні пускові майданчики, шахти, бункери й ангари у вкрай занедбаному стані.

А в червні минулого року на військовій базі почали вирубувати ліс і вести земляні роботи.

Переміщення "Орешника" в Білорусі "охолодить гарячі голови", заявляла влада країни

Найактивніша фаза будівництва почалася 2025 року. — у західній частині з'явилися 13 складів боєприпасів розмірами 30Х20 метрів за оборонними стінами. Крім цього, були помічені три ангари завдовжки 100 метрів і закладені фундаменти різних типів будівель із мережею автомагістралей.

Активна фаза будівництва на військовій базі почалася 2025 року

Білоруська влада не коментувала будівництво військової бази. Журналістам не вдалося знайти згадок про нову базу в офіційних документах і кадастрових картах.

Польський військовий експерт Конрад Музика припустив, що на базі можуть розмістити російську установку "Орешник". Об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня.

"Можливо, це буде ядерна зброя, у цьому місці можуть бути об'єкти для зберігання такої зброї під час Холодної війни", — пояснив він.

За оцінками майора у відставці Марка Еклунда, який пропрацював у фінській розвідці понад 20 років і вивчав російську армію, об'єкт схожий на можливу стратегічну ракетну базу.

"Якби тут з'явилася установки "Орешник", вона могла б якраз підійти для цієї ролі", — підкреслив аналітик.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович наприкінці травня 2025 року говорив, що переміщення ядерного комплексу в Білорусі "охолодить гарячі голови". Президент Білорусі Олександр Лукашенко просив російського колегу Володимира Путіна розмістити "Орешник" в його країні в грудні 2024 року.

Нагадаємо, Польща закриє кордон із Білоруссю в ніч із 12 на 13 вересня через масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Білорусь раніше випробувала безпілотний вертоліт Sky-Truck з двигунами компанії Rolls-Royce 250 (Allison Model 250).