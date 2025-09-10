Могут разместить "Орешник": под Минском строят секретную военную базу (спутниковые снимки)

Беларусь строит новый военный объект площадью в 280 футбольных полей на базе Слуцкого 306-го ракетного полка стратегического назначения. Вероятно, на базе разместят российский комплекс "Орешник".

Беларусь строит новый военный объект стратегического значения для войск России. Строительство на юге Минска вблизи села Павловка заметили журналисты проекта "Схемы" (Радіо.Свобода) проанализировав снимки со спутника Planet Labs.

Работы начались в июне 2024 года и сейчас площадь строительной площадки уже более 2 кв. километров — примерно 280 футбольных полей. Эксперты уверены, что именно тут появится российский комплекс для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Журналисты создали карты новых и модернизированных старых военных баз Беларуси, которые будут использовать при совместных с Россией учениях "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.

Бывшая советская база "Военный лагерь №25 "Павловка" восстанавливается

Территория под "Орешник", по данным проекта, это бывшая советская военная база "Военный лагерь №25 "Павловка". На ней располагался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, на вооружении которого были советские баллистические ракеты средней дальности Р-12, а также мобильные ракетные комплексы "Пионер" и "Тополь".

В 1993 году Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и в этом же Слуцкий 306-й полк сняли с боевого дежурства, перевели в Россию и расформировали. Сама база была полностью разрушена, но сохранились укрепления, ракетные пусковые площадки, шахты, бункеры и ангары в крайне заброшенном состоянии.

А в июне прошлого года на военной базе начали вырубать лес и вести земляные работы.

Перемещение "Орешника" в Беларуси "охладит горячие головы", заявляли власти страны

Самая активная фаза строительства началась в 2025 году. — в западной части появились 13 складов боеприпасов размерами 30Х20 метров за оборонительными стенами. Кроме этого, были замечены три ангара длиной 100 метров и заложены фундаменты разных типов зданий с сетью автомагистралей.

Активная фаза строительства на военной базе началась в 2025 году

Белорусские власти не комментировали строительство военной базы. Журналистам не удалось найти упоминаний о новой базе в официальных документах и кадастровых картах.

Польский военный эксперт Конрад Музыка предположил, что на базе могут разместить российскую установку "Орешник". Объекты связаны с оборудованием стратегического уровня.

"Возможно, это будет ядерное оружие, в этом месте могут быть объекты для хранения такого оружия во время Холодной войны", — объяснил он.

По оценкам майора в отставке Марка Эклунда, проработавшего в финской разведке более 20 лет и изучавшего российскую армию, объект похож на возможную стратегическую ракетную базу.

"Если бы здесь появилась установки "Орешник", она могла бы как раз подойти для этой роли", — подчеркнул аналитик.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в конце мая 2025 года говорил, что перемещение ядерного комплекса в Беларуси "охладит горячие головы". Президент Беларуси Александр Лукашенко просил российского коллегу Владимира Путина разместить "Орешник" в его стране в декабре 2024 года.

Напомним, Польша закроет границу с Беларусью в ночь с 12 на 13 сентября из-за масштабных российско-белорусских учений "Запад-2025".

