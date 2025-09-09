Польша закрывает границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025", — Туск

Польское правительство приняло решение временно закрыть границу с Беларусью в ночь с 12 на 13 сентября. Причиной такого шага стали масштабные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые официально стартуют в пятницу.

Related video

По информации польского медиа RMF24, премьер-министр Дональд Туск объявил, что ограничения будут касаться как автомобильных пунктов пропуска, так и железнодорожных переправ. Он пояснил, что учения носят агрессивный характер, поэтому правительство приняло превентивные меры из соображений государственной безопасности.

Перед заседанием правительства глава польского кабинета напомнил и о других провокационных действиях со стороны России и Беларуси, которые имели место как внутри страны, так и за ее пределами. В связи с этим власти считают необходимым усилить контроль на восточной границе.

Кроме этого, на прошлой неделе министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что вторжение России в Украину в 2022 году началось после аналогичных маневров. Он подчеркнул, что именно учения "Запад" тогда стали прикрытием для подготовки полномасштабной войны, поэтому и теперь Польша обязана быть максимально бдительной.

"Многие, видимо, тогда не верили, что учения закончатся иначе (началом полномасштабной войны — прим. ред.). Я думаю, что это само украинское государство верило. Нам нужно быть чуткими к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной боевой готовности", — заявил он.

Похожего мнения придерживается и начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. По его словам, хотя польские и союзные учения никогда не завершались военной агрессией, история "Запада" доказывает обратное. Именно поэтому польское командование относится к ним с глубоким недоверием и считает необходимым усиливать оборонительные меры.

В общем, маневры "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября, и в них примут участие тысячи военных и значительное количество современной техники. Более того, издание отметило, что маневры "Запад" годами вызывают интерес и беспокойство среди соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО.

Напомним, что недавно премьер-министр Польша Дональд Туск заявил, что если польские власти заметят угрожающие действия российских и белорусских военных во время осенних маневров, то страна обязательно ответит.

Кроме этого, Фокус сообщал, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони заявили, что их страны не будут отправлять миротворцев в Украину или средства поддержки для них.