Макрон заявил о 26 странах: Польша, Италия и Германия не отправят миротворцев в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 сентября сказал, что 26 стран готовы отправить миротворцев в Украину или средства поддержки для них. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони заявили, что их страны не желают отправлять своих солдат.

Дональд Туск после встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября сообщил журналистам, что позиция его правительства по отправке войск в Украину остается неизменной, передает Polsat News. По его словам, Польша не планирует передавать своих миротворцев.

"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправлять войска в Украину. Даже после окончания войны", — заявил Туск.

Польский премьер пояснил, что его страна после потенциального прекращения огня намерена быть хабом для передачи помощи Киеву.

"Мы отвечаем за логистику. Понятно, что Польша является крупнейшим хабом, местом, где организуется помощь Украине. И это задача достаточной, если не сказать чрезвычайной важности", — сказал Дональд Туск.

Италия также не отправит миротворцев в Украину

На сайте правительства Италии 4 сентября было опубликовано официальное заявление по итогам участия премьер-министра Джорджии Мелони во встрече лидеров "Коалиции желающих" по видеосвязи. В нем указано, что Италия не намерена отправлять в Украину военнослужащих, но готова присоединиться к мониторингу и учениям военных.

"Подтверждая, что Италия не желает направлять солдат в Украину, председатель Совета министров Италии Мелони подтвердила открытость к поддержке возможного прекращения огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины", — говорится в заявлении.

Германия тоже не планирует отправлять войска в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 3 сентября заявил, что его страна не планирует отправлять в Украину собственные войска даже после завершения войны. По его мнению, главной гарантией безопасности на сегодня является поддержка Сил обороны Украины.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции заявлял о готовности 26 стран отправить миротворцев в Украину по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября. По его словам, лидеры стран решили привлечь своих военных для обеспечения безопасности украинцев на земле, воздухе или в море после прекращения огня или наступления мира.