"Точное не будет": Германия не планирует отправлять в Украину собственные войска, — Мерц

Германия не планирует отправлять на территорию Украины собственную регулярную армию даже после достижения перемирия.

"До момента перемирия отправки войск в Украину точно не будет. И даже после этого я имею значительные сомнения относительно участия Германии", — заявил в интервью телеканалу Sat.1 канцлер Германии Фридрих Мерц.

Интервью Фридриха Мерца

Он пояснил, что ни от правительства Германии, ни от Европейского Союза не поступало конкретных планов по введению войск в Украину.

Мерц подчеркнул, что сейчас главной гарантией безопасности для Киева является поддержка Вооруженных сил Украины в борьбе против российской агрессии, а вопрос размещения немецких войск в Украине может рассматриваться только в отдаленной перспективе.

В то же время, по словам немецкого канцлера, любое решение потребует одобрения Бундестага и будет зависеть от договоренностей с Россией.

"Это нельзя сделать вопреки России, только вместе с ней. На этом пути еще много препятствий, и он может занять много времени", — подчеркнул Мерц.

