"Профинансируем пакет": Люксембург решил предоставить Украине деньги на оружие против РФ

Люксембург решил выделить деньги в рамках инициативы PURL, по которой европейские государства оплачивают закупку американского оружия для Украины.

Related video

Таким образом количество государств, которые будут участвовать в инициативе, увеличилось до девяти, пишет Euractiv.

"Мы профинансируем пакет вместе с другими странами, которые нам еще предстоит определить, пакет уже имеющегося оружия, в значительной степени американского, которое мы предоставим Украине", — сказал премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Он пояснил, что Люксембург вряд ли будет финансировать весь пакет на сумму 500 миллионов долларов самостоятельно, а потому и ищет партнеров.

Фриден также не уточнил, какой именно вклад готов сделать Люксембург.

В то же время неназванный чиновник НАТО сообщил журналистам, что в сентябре ожидается новая волна обещаний от европейских стран НАТО по покупке американской военной техники для Украины через инициативу PURL.

Авторы материала также подчеркнули, что Люксембург — самый маленький член военного альянса, который решил принять участие в механизме PURL.

Напомним, в начале августа США и НАТО создали новый механизм военной помощи Украине PURL.

1 августа Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине и о предоставлении двух установок Patriot