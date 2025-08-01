Германия отправляет в Украину еще два ЗРК Patriot: системы поступят после ремонта

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Германия направит украинской стороне сначала пусковые установки, а затем и дополнительные элементы комплекса.

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Это решение принято в рамках соглашения с США, которые, в свою очередь, передадут Берлину два новых ЗРК Patriot взамен поставленных Украине. Об этом говорится в пресс-релизе бундесвера от 1 августа.

«Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Это еще раз показывает: Германия является самым сильным сторонником Украины в области противовоздушной обороны», — заявил глава оборонного ведомства.

Писториус отметил, что подобный шаг подчеркивает ведущую роль Германии в оказании помощи Киеву в сфере противовоздушной обороны.

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Семнадцать Patriot от Трампа: действительно ли Украина получит дополнительные системы ПВО

“Благодаря совместным усилиям партнеров эти системы, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе подлежат ремонту, будут подготовлены для использования в Украине и переданы в рабочем состоянии”, - говорится в сообщении.

Новая схема поставок вооружений Украине

Передача систем Patriot Украине проходит в рамках более широкой договоренности между США и странами НАТО. 14 июля было заключено соглашение, в соответствии с которым американское вооружение будет поставляться в Украину за счет финансирования со стороны европейских государств и Канады. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что речь идет о поставках большого количества систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что Соединённые Штаты больше не будут предоставлять Украине вооружение бесплатно. Теперь его закупку должны обеспечивать союзники по альянсу. В числе прочего Трамп упоминал возможность передачи Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.