Німеччина відправляє в Україну ще два ЗРК Patriot: системи надійдуть після ремонту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Німеччина направить українській стороні спочатку пускові установки, а потім і додаткові елементи комплексу.

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Це рішення ухвалено в рамках угоди зі США, які, своєю чергою, передадуть Берліну два нових ЗРК Patriot замість поставлених Україні. Про це йдеться у пресрелізі бундесверу від 1 серпня.

"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Це ще раз показує: Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони", — заявив глава оборонного відомства.

Пісторіус зазначив, що такий крок підкреслює провідну роль Німеччини в наданні допомоги Києву у сфері протиповітряної оборони.

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Сімнадцять Patriot від Трампа: чи справді Україна отримає додаткові системи ППО

"Завдяки спільним зусиллям партнерів ці системи, які в короткостроковій і середньостроковій перспективі підлягають ремонту, будуть підготовлені для використання в Україні та передані в робочому стані", — йдеться в повідомленні.

Нова схема постачання озброєнь Україні

Передача систем Patriot Україні відбувається в рамках ширшої домовленості між США і країнами НАТО. 14 липня було укладено угоду, відповідно до якої американське озброєння постачатиметься в Україну за рахунок фінансування з боку європейських держав і Канади. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що йдеться про постачання великої кількості систем ППО, ракет і боєприпасів.

Раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Сполучені Штати більше не надаватимуть Україні озброєння безкоштовно. Тепер його закупівлю мають забезпечувати союзники по альянсу. Серед іншого Трамп згадував можливість передачі Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.