Снаряди до гаубиць, ракети і ЗРК Patriot: ЗМІ розкрили склад нового пакета США для ЗСУ

Штати можуть продати НАТО низку озброєнь: ракети малої та середньої дальності, снаряди до гаубиць і передові системи ППО. Після цього Європа передасть допомогу Україні.

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Президент США Дональд Трамп втілює нову ідею — продати американську зброю Європі і потім привезти її до Києва. Про це повідомили джерела американського телеканалу CNN.

За словами співрозмовника, знайомого з перебігом обговорень, крім ракетних комплексів ППО Patriot, головного пункту в списку побажань Києва, США можуть продати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди і ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Далі закуплене ЄС озброєння передадуть Україні. Мотиви такого рішення Трампа багатогранні: продаючи зброю європейським країнам, він сподівається захистити себе від політичної критики за скасування передвиборчої обіцянки зі скорочення ролі США в російсько-українській війні.

Президент США розраховує і на фінансову удачу: кожна система Patriot коштує близько 1 млрд доларів, тому Штати отримають колосальну вигоду.

Американські чиновники зазначили, що постачання в Україну великої кількості нової зброї буде сигналом Москві про серйозне розчарування Трампом у президенті Росії Володимирі Путіні.

"Він дійсно розчарований Путіним і хоче показати, що налаштований припинити війну. Можливо, це покаже Путіну, що час починати переговори", — розповіло джерело.

Плани із закупівлі американського озброєння всерйоз обговорювали на саміті НАТО в Нідерландах у червні. Останні два тижні в США і Європі опрацьовували деталі реалізації плану. НАТО не постачатиме зброю в Україну, а виступить координаційним центром.

Німеччина і Норвегія вже хочуть брати участь в ініціативі, до проєкту приєднаються ще щонайменше чотири країни.

Нагадаємо, з метою захисту України від російських ракетних атак США вже приготували до відправки 17 систем ППО Patriot.

Північна Корея відправила Росії близько 28 000 контейнерів із боєприпасами та озброєнням. Кількість 152-мм снарядів може перевищити 12 мільйонів штук.