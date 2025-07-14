Росія отримала від КНДР тисячі контейнерів зі зброєю і 12 млн артснарядів, — розвідка

У рамках дедалі глибшого військового співробітництва Північна Корея передала Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів, щоб підтримати її затяжну війну проти України.

Related video

За даними південнокорейської військової розвідки та Агентства розвідки Міністерства оборони США (DIA), КНДР вже відправила до РФ приблизно 28 000 контейнерів із боєприпасами та озброєнням. У перерахунку на 152-мм снаряди їхній обсяг перевищує 12 мільйонів одиниць.

Ці постачання дають можливість російській армії зберігати інтенсивність своєї артилерії у військовій кампанії проти України, попри зростаючі втрати від українських дронів і контрбатарейних систем. У DIA також вказують, що військова співпраця супроводжується політичною та економічною інтеграцією — з підписанням договору про взаємну оборону в листопаді 2024 року.

Участь КНДР у війні проти України

Крім поставок озброєння, КНДР також направляє живу силу. У 2023 році Пхеньян таємно перекинув 11 000 військовослужбовців для підтримки російських операцій, зокрема в Курській області. За даними української та американської розвідки, у 2024 році було відправлено ще 3 000 солдатів, а найближчим часом очікується розгортання до 30 000 північнокорейських військових.

У серпні 2024 року вони брали участь у відбитті українського вторгнення в Курську область. У ліквідованих і взятих у полон північнокорейців було виявлено підроблені російські посвідчення, що свідчить про спроби приховати пряму участь КНДР у конфлікті.

Таким чином, Північна Корея вийшла на позицію ключового постачальника боєприпасів і озброєння для російської армії, надаючи десятки тисяч тонн снарядів і самохідних артилерійських систем. Як з'ясував Фокус, співпраця між Москвою і Пхеньяном посилюється, незважаючи на санкції, і вже має істотний вплив на інтенсивність війни проти України.

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що Збройні сили РФ щодня завдають до 7 000 артилерійських ударів, що стало можливим саме завдяки північнокорейським поставкам. В окремі дні їхня кількість сягає 6600. За оцінкою аналітичних центрів і OSINT-ресурсів, до 60% боєприпасів, використовуваних російською артилерією, — це снаряди з КНДР.