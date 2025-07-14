Россия получила от КНДР тысячи контейнеров с оружием и 12 млн артснарядов, — разведка

В рамках все более глубокого военного сотрудничества Северная Корея передала России свыше 12 миллионов артиллерийских снарядов, чтобы поддержать ее затяжную войну против Украины.

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По данным южнокорейской военной разведки и Агентства разведки Министерства обороны США (DIA), КНДР уже отправила в РФ около 28 000 контейнеров с боеприпасами и вооружением. В пересчете на 152-мм снаряды их объем превышает 12 миллионов единиц.

Эти поставки дают возможность российской армии сохранять интенсивность своей артиллерии в военной кампании против Украины, несмотря на растущие потери от украинских дронов и контрбатарейных систем. В DIA также указывают, что военное сотрудничество сопровождается политической и экономической интеграцией — с подписанием договора о взаимной обороне в ноябре 2024 года.

Участие КНДР в войне против Украины

Кроме поставок вооружения, КНДР также направляет живую силу. В 2023 году Пхеньян тайно перебросил 11 000 военнослужащих для поддержки российских операций, в том числе в Курской области. По данным украинской и американской разведки, в 2024 году было отправлено еще 3 000 солдат, а в ближайшее время ожидается развертывание до 30 000 северокорейских военных.

В августе 2024 года они участвовали в отражении украинского вторжения в Курскую область. У ликвидированных и взятых в плен северокорейцев были обнаружены поддельные российские удостоверения, что свидетельствует о попытках скрыть прямое участие КНДР в конфликте.

Таким образом, Северная Корея вышла на позицию ключевого поставщика боеприпасов и вооружения для российской армии, предоставляя десятки тысяч тонн снарядов и самоходных артиллерийских систем. Как выяснил Фокус, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном усиливается, несмотря на санкции, и уже оказывает существенное влияние на интенсивность войны против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что Вооруженные силы РФ ежедневно наносят до 7 000 артиллерийских ударов, что стало возможным именно благодаря северокорейским поставкам. В отдельные дни их число достигает 6600. По оценке аналитических центров и OSINT-ресурсов, до 60% боеприпасов, используемых российской артиллерией, — это снаряды из КНДР.