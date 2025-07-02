Уже не тільки в РФ: КНДР готується відправити в Україну до 30 тис. солдатів, — CNN

Північна Корея збирається втричі збільшити контингент своїх військ у РФ, які тепер можуть брати участь у бойових діях в окупованих Росією районах України нарівні зі ЗС РФ.

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На лінію фронту Північна Корея найближчими місяцями готова відправити додатково 25 000-30 000 солдатів, повідомляє CNN з посиланням на українську розвідку.

У такий спосіб вони доповнять 11-тисячний контингент північнокорейських бійців, яких відправили для підсилень російської армії в листопаді минулого року. Тоді військове керівництво РФ заперечувало використання зарубіжної армії для війни проти України, але підтвердило цю інформацію у квітні 2025-го.

За оцінками західних чиновників, війська КНДР воювали проти ЗСУ в Курській області, і близько 4000 із них було вбито або поранено. Однак це не зупинило Кім Чен Ина, і його співпраця з Москвою тільки розквітла.

Згідно з даними української розвідки, оборонне відомство РФ здатне надати "необхідне обладнання, зброю і боєприпаси" з метою "подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи".

У звіті наголошується на великій ймовірності того, що війська КНДР будуть залучені до боїв на окупованих українських територіях, а також братимуть участь у великомасштабних наступальних операціях.

Розвідка виявила ознаки того, що російські військові літаки переобладнуються для перевезення особового складу, що відображає масштабне завдання з переміщення десятків тисяч іноземних військовослужбовців через російський Сибір, який межує з Північною Кореєю.

На супутникових знімках аеропорту Сунан у Північній Кореї від 4 червня 2025 року видно, вочевидь, вантажні літаки на злітно-посадковій смузі Фото: Planet Labs Inc.

Можливі приготування до нового розгортання, включно з прибуттям корабля, пов'язаного з торішніми розгортаннями в російському порту, і вантажного літака в північнокорейському аеропорту Сунан, були помічені на супутникових знімках, отриманих CNN.

Дженні Таун, старша наукова співробітниця і директорка корейської програми в Центрі Стимсона, сказала, що українська оцінка до 30 000 північнокорейських солдатів звучить "завищеною".

"Але вони, безумовно, можуть назвати це число. Це не будуть елітні солдати. Кім Чен Ин сказав, що він повністю в справі, тож усе залежить від того, чого попросить Росія", — зазначила вона.

На її думку, більш реалістичні цифри — від 10 до 20 тисяч, які будуть розгорнуті поетапно. Таун також озвучила чутки про те, що російські генерали вже навчали війська в КНДР.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) проінформувала законодавців у Сеулі про те, що Північна Корея почала відбір персоналу для зарубіжного відрядження, яке може відбутися вже в липні або серпні, згідно із зауваженнями законодавця Лі Сон Квена. Він наголосив на публічній заяві Росії про відправлення ще 6000 північнокорейських саперів і військових будівельників.

Зі свого боку міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Київ підозрює, що може бути розгорнуто ще більше північнокорейських військ. Він попереджає, що лідер країни Кім Чен Ин ризикує наразити свій власний уряд на небезпеку, якщо відправить так багато елітних військ на лінію фронту.

"Використання Росією елітних північнокорейських військ демонструє не тільки зростаючу залежність від тоталітарних режимів, а й серйозні проблеми з її мобілізаційним резервом. Разом із нашими партнерами ми відстежуємо ці загрози і будемо реагувати відповідним чином", — сказав Умеров.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея розглядає можливість відправки в Російську Федерацію людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

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