Снаряды к гаубицам, ракеты и ЗРК Patriot: СМИ раскрыли состав нового пакета США для ВСУ

Штаты могут продать НАТО ряд вооружений: ракеты малой и средней дальности, снаряды к гаубицам и передовые системы ПВО. После этого Европа передаст помощь Украине.

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Президент США Дональд Трамп воплощает новую идею — продать американское оружие Европе и затем привезти его в Киев. Об этом сообщили источники американского телеканала CNN.

По словам собеседника, знакомого с ходом обсуждений, помимо ракетных комплексов ПВО Patriot, главного пункта в списке пожеланий Киева, США могут продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.

Далее закупленное ЕС вооружение передадут Украине. Мотивы такого решения Трампа многогранны: продавая оружие европейским странам, он надеется оградить себя от политической критики за отмену предвыборного обещания по сокращению роли США в российско-украинской войне.

Президент США рассчитывает и на финансовую удачу: каждая система Patriot стоит около 1 млрд долларов, поэтому Штаты получат колоссальную выгоду.

Американские чиновники отметили, что поставки в Украину большого количества нового оружия будут сигналом Москве о серьезном разочаровании Трампом в президенте России Владимире Путине.

"Он действительно разочарован Путиным и хочет показать, что настроен прекратить войну. Возможно, это покажет Путину, что пора начинать переговоры", — рассказал источник.

Планы по закупке американского вооружения всерьез обсуждали на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Последние две недели в США и Европе прорабатывали детали реализации плана. НАТО не будет поставлять оружие в Украину, а выступит координационным центром.

Германия и Норвегия уже хотят участвовать в инициативе, к проекту присоединятся еще минимум четыре страны.

Напомним, в целях защиты Украины от российских ракетных атак США уже приготовили к отправке 17 систем ПВО Patriot.

Северная Корея отправила России около 28 000 контейнеров с боеприпасами и вооружением. Количество 152-мм снарядов может превысить 12 миллионов штук.