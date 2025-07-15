Сімнадцять Patriot від Трампа: чи справді Україна отримає додаткові системи ППО

Обіцянка Дональда Трампа надати Україні 17 систем Patriot стала гучним політичним сигналом, але викликає сумніви серед військових експертів. Фокус розбирався, чи отримає Київ насправді таку кількість систем ППО, чи це лише політична риторика.

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня пообіцяв Україні зброю на "мільярди доларів" за рахунок країн-членів НАТО. Серед них — 17 систем Patriot.

Умовою надання нового озброєння стало те, що країни Європи будуть компенсувати США витрати на озброєння для України.

Під час розмови в Білому домі Трамп також наголосив на необхідності нових санкцій. Генсек НАТО зазначив, що Трамп був роздратований нещодавньою розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

Рютте закликав світових лідерів, які співпрацюють з Москвою, вплинути на Путіна для досягнення мирної угоди до запровадження вторинних мит, обіцяних Трампом.

До цього Трамп звинуватив Путіна в порушенні домовленостей.

17 Patriot для України: скільки систем насправді прибуде до країни

Військовий експерт Павло Нарожний у своєму коментарі висловив низку думок щодо перспектив передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot та інших видів озброєння в межах пакета допомоги від Євросоюзу. За його словами, наразі існує значна невизначеність щодо деталей цієї допомоги, зокрема термінів передачі, кількості систем та їх походження. Він підкреслив, що інформація про обсяги та джерела постачання залишається розмитою, що ускладнює оцінку реальних перспектив.

Нарожний скептично поставився до заяв про можливість передачі великої кількості систем Patriot.

"Дональд Трамп називає якусь дику цифру — 17 систем Patriot, але я не вірю абсолютно. Більш ймовірно, що союзниками буде надано три системи. Але не зрозуміло, звідки вони будуть постачатися. Зі складів американської армії чи напряму з виробництва або з "конвеєра", — каже Фокусу експерт.

Він також звернув увагу на складність швидкого отримання систем Patriot через тривалий цикл їх виробництва. За його словами, створення однієї ракети для цієї системи займає понад рік, а черга на постачання таких систем та їх аналогів, наприклад, південнокорейську систему L-SAM розтягується на 5–10 років. Це робить постачання нових систем з конвеєра малоймовірним у короткостроковій перспективі. Нарожний вважає, що єдиним реальним варіантом швидкого отримання Patriot є їх передача зі складів американської армії, що дозволило б уникнути тривалого очікування.

Окрім систем протиповітряної оборони, Нарожний прокоментував і склад інших елементів пакета допомоги. Зокрема, він припустив, що до нього можуть входити артилерійські високоточні снаряди, які, ймовірно, є ракетами малої дальності, такими як HIMARS. Цю інформацію він пов'язав із повідомленнями CNN, які згадують ракети малої дальності. Експерт наголосив, що саме такі типи озброєння можуть становити основну частину пакета, однак деталі залишаються нечіткими.

Patriot на захисті України: чи з'являться нові системи найближчім часом

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман висловив скептицизм щодо можливості постачання Україні 17 зенітно-ракетних комплексів, про які йшлося в інформаційних повідомленнях.

"Навіть за мінімальної комплектації чотирма пусковими установками на комплекс, загальна кількість установок може сягати сотні, а кожна з них несе по чотири ракети. Таким чином, для 17 комплексів знадобилося б близько 500 ракет, що виглядає нереалістично, враховуючи попередні повідомлення про постачання лише 10 ракет для систем Patriot", — підкреслив Гетьман.

Говорячи про протиповітряну оборону, Гетьман додав про необхідність її посилення, зокрема за рахунок власних розробок. Експерт також пояснив, що система Patriot невигідно використовувати для боротьби з «"Шахедами". Натомість для боротьби з дронами застосовуються зенітно-кулеметні та зенітно-гарматні комплекси, мобільні вогневі групи, а також переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, важливу роль відіграють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які здатні глушити ворожі дрони. За словами Гетьмана, значна частина "Шахедів" була знешкоджена саме завдяки РЕБ, що підтверджує їхню ефективність.

Гетьман підкреслив, що сучасна протиповітряна оборона має бути багатошаровою, комбінуючи різні типи озброєння та технологій. Зенітні дрони, які розробляються в Україні, є перспективним напрямом, але їхнє використання слід розширювати. Він також зазначив, що сподівання лише на іноземну допомогу не є оптимальним підходом, тому розвиток власних спроможностей залишається критично важливим.

Раніше Фокус писав, що оголошення Дональда Трампа про передачу 17 систем Patriot стало сигналом одразу для двох адресатів: Україні — як підтвердження стратегічного партнерства, Росії — як попередження про наслідки ракетного терору.

Також Фокус писав, що Данія вперше надає українській армії супутникові послуги європейського виробництва. Ця ініціатива реалізується у співпраці з Європейським оборонним агентством (EDA).