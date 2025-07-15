Для захисту від РФ: Данія вперше надасть Україні термінали супутникового звʼязку

В Міністерстві оборони Данії оголосили про забезпечення України супутниковим зв'язком для боротьби з агресією Російської Федерації.

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Данія вперше надає українській армії супутникові послуги європейського виробництва. Ця ініціатива реалізується у співпраці з Європейським оборонним агентством (EDA), сказано на офіційному сайті Міноборони Данії.

Повідомляється, що Київ отримає термінали, які забезпечать надійне та безпечне з'єднання для проведення військових операцій. У відомстві наголосили, що супутниковий зв'язок має попит в Україні.

"Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для її захисту від Росії. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як у українську, так і в данську та європейську оборону", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Як зазначають в Міноборони, ця ініціатива сприяє розширенню стратегічної свободи дій у космосі як для України, так і для Європи. У EDA також очікують, що інші європейські країни наслідуватимуть приклад Данії.

Нагадаємо, франко-британський оператор супутникового зв'язку Eutelsat зізнався, що не готовий конкурувати зі Starlink в Україні, оскільки технічно не дотягує до компанії Ілона Маска.

Фокус також писав про те, що українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу інтернету Starlink.