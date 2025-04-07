Конкурент Starlink з Європи визнав, що не замінить зв'язок Маска в Україні: у чому причина

Франко-британський оператор супутникового зв'язку Eutelsat не готовий конкурувати зі Starlink в Україні, оскільки технічно не дотягує до компанії Ілона Маска.

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Про це сказала генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке виданню Politico. За її словами, європейська компанія може забезпечити супутниковим інтернетом лише частину українських критично важливих об'єктів.

"Якби ми взяли на себе всю пропускну здатність зв'язку для України і всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте будемо гранично чесними", — сказала Бернеке.

Як зазначають у виданні, лише деякі компанії інвестували в супутники на низькій навколоземній орбіті, які мають вирішальне значення для операцій за участю дронів. Сьогодні Starlink лідирує на цьому ринку.

Хоча Eutelsat є сильним конкурентом, він поступається компанії Маска за кількістю супутників, а також має більш громіздкі термінали. Eutelsat має у своєму розпорядженні лише 600 супутників, тоді як Starlink — 7000. За даними видання, минулого року в Україні було понад 42 000 терміналів Starlink.

"Я не думаю, що нам потрібно наближатися до цього, але ви могли б подумати про те, щоб мати хоча б кілька тисяч... для резерву в критичних місцях", — заявила Бернеке.

Експерт із космічної галузі Крістофер Бо зазначив, що рішення, яке пропонує Starlink, поки що унікальне у своєму роді. За його словами, Starlink "технічно зламав бар'єри" і "заповнив порожнечу, тому що нічого іншого не було".

Нагадаємо, Project Kuiper, дочірній підрозділ компанії Amazon, готується запустити 9 квітня першу повноцінну партію супутників, склавши конкуренцію інтернету Ілона Маска.

Зі свого боку український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш раніше заявив, що єдиною повноцінною альтернативою Starlink для Сил оборони України є супутниковий зв'язок OneWeb.