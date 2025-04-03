Альтернатива Starlink на підході: що відомо про запуск нових інтернет-супутників

Project Kuiper, дочірній підрозділ компанії Amazon, готується запустити 9 квітня першу повноцінну партію супутників, склавши конкуренцію інтернету Starlink Ілона Маска.

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Запуск супутників анонсовано на офіційному сайті Amazon. Місія, названа "KA-01" для Kuiper Atlas 1, буде запущена на ракеті United Launch Alliance (ULA) Atlas V з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді. На висоті 450 кілометрів над Землею розгорнуть 27 супутників.

Як і Starlink, супутники Project Kuiper забезпечуватимуть високошвидкісний інтернет із низькою затримкою практично в будь-якій точці земної кулі. Компанія планує почати надавати послуги клієнтам наприкінці 2025 року.

"Ми спроектували деякі з найпередовіших супутників зв'язку, коли-небудь створених, і кожен запуск — це можливість додати більше ємності та покриття до нашої мережі", — заявив віцепрезидент Project Kuiper Раджив Бадьял.

Ракета для запуску Project Kuiper Фото: Amazon

Розробники поліпшили продуктивність систем, включно з фазованими антенними решітками, процесорами, сонячними батареями, руховими установками та оптичними міжсупутниковими лініями зв'язку. Крім того, супутники покриті діелектричною дзеркальною плівкою, яка розсіює відбите сонячне світло, роблячи їх менш помітними для астрономів.

Загалом супутникова система Project Kuiper першого покоління включатиме понад 3200 вдосконалених супутників на низькій навколоземній орбіті. На наступні кілька років заплановано ще сім запусків Atlas V і 38 запусків на більшій ракеті ULA Vulcan Centaur. Також планується 30 запусків через інші компанії: Arianespace, Blue Origin і SpaceX.

Нагадаємо, французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA заявив, що почав переговори з Європейським Союзом щодо заміни Starlink в Україні.

Зі свого боку український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш заявив, що єдиною повноцінною альтернативою Starlink для Сил оборони України є супутниковий зв'язок OneWeb.